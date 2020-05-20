【記者發牌．深度】失卻「傳媒專業」　談何以「記者」作為志業

「我尊重記者這個職業，想出來報道事實。」當被問到為何要做記者而不是參與者時，13歲陸同學這樣回答。5月10日在尖沙咀海港城網民發起的「和你Sing」行動中，「深學媒體」一名13歲和一名16歲的「記者」受警察截查，被質疑為「非法童工」並帶回警署後獲釋放。從警察執法爭議到未成年人保護，再到新聞行業內部的反思，此事引發了各界的熱烈討論。越來越多年輕人立志成為記者。然而，作為「後浪」的年輕人，在「人人可以做記者」的時代，如何找到自己的定位，而又秉承專業地實現抱負呢？

5月10日，「深學媒體」一名13歲和一名16歲的「記者」受警察截查，被質疑為「非法童工」並帶回警署後獲釋放。（資料圖片／歐嘉樂攝）

當志向變為職業 如何做到專業

陸同學在訪問中表達了對「記者」這個職業的尊重，也明白自己「做緊記者嘅嘢」與事件參與者的不同之處。不難看出其有着做記者的志向，對此身分有著認同感，也不難看出，陸同學其實想做的，應該不止於「人人可記者」的記者，而是一名專業的記者。記者在香港從來就不似律師、會計師、醫生，有考牌和專業資質要求，甚至都不受到學歷和所學專業的約束。隨着時代的變遷，此職業也不再集中於大型新聞機構中的記者群體，而是將範圍擴大。獨立記者、公民記者、新聞機構記者、網媒記者、自媒體記者……各種形態的記者從不同的面向，將不同角度的訊息和闡釋呈現給受眾。

既然人人都可成為「記者」，職業記者的「專業性」，還有無可貴之處？

「記者」二字，說輕，可無門檻人人參與；說重，也意味着沉甸甸的操守和素養。「記者」指的是，媒體從業人員中，專門從事信息採集和新聞報道工作的人，是職業，也是專業。若暫能以是否以記者為全職職業也劃分職業記者，但對於不同形態的記者，卻無法定義哪些才是「專業記者」。然而，專業的職業素養是新聞記者之「必須」。也就是說，作為專業的記者，只有一腔熱血和無所畏懼，是遠遠不夠的。拿着一部手機直播現場並加入解說，拍到第一現場並發佈至社交網絡——如果這是記者，那何為「專業記者」？

拿着一部手機直播現場並加入解說，拍到第一現場並發佈至社交網絡——如果這是記者，那何為「專業記者」？（資料圖片）

社會運動中，很多年輕人為報道真相，實踐公民義務或表達對社會事務的關心等原因，以「記者」的身分走上街頭。這固然為市民提供了更加豐富和新鮮的視角，為事情的真相展示了更多的面向，但其「專業性」也屢遭質疑。

《立場新聞》資深記者陳朗昇早前便發文對現下學生記者、義務記者湧現的現象，作出「過來人」和專業從業者角度的解讀。他提醒，「記者」因滿腔熱誠走上新聞前綫時，要保持客觀中立，忠於事實，不偏不倚。但如何將自己抽離出事件本身，對於年輕人而言卻並非易事，甚至他自己在每次直播、報道後，也會反思自己行為是否恰當。有著多年主流媒體從業經驗，現為《誌》創辧人的關震海也表示「記者」無需門檻和界線，他本人對「記者」的評判標準是：「會不會放公眾利益在第一位。如果拍出來不合乎你的政治取態，但真相事關大眾，你會願意公開出來。」同時他也表示，陸同學要在考慮自己安危的同時，也需多了解新聞的本質、採訪和呈現的方法。畢竟追求真相從來不止在現場，還有背後很多的工作。

作為合格的「新聞從業人」，還要具備將碎片化的信息集結消化、分析整理的能力。（資料圖片／梁鵬威攝）

那麼，在人人都可成為記錄者的當下，專業記者應何去何從呢？專業而言，對記者的要求不僅僅是記錄現場，作為合格的「新聞從業人」，還要具備將碎片化的信息集結消化、分析整理的能力。除講清楚新聞要素中的When（時間）、Who（人物）、Where（地點）、What （事件）和Why（原因） 之外，更要關注「背後的工作」——How，即挖掘具有新聞價值的新聞事件，並將其通過系統的科學材料和客觀的解釋、分析、全面而深入地呈現。這就要求記者運用解釋、分析的方法，從歷史淵源、因果關係、矛盾演變、影響作用及發展趨勢，這樣的形式也是現常見的分析、調查式報道和新聞專題報道。尤其在這個信息爆炸的時代，每天接收的訊息已超負荷，更需要透過現象去探究事件背後的本質，幫助社會有更深刻的反思。或許人人都可以是記者，但並非人人都是專業記者。

「前浪」之言，「後浪」仍需努力，也要時刻保持警惕。一腔熱血與無懼無畏也許可以驅使人們走上記者的職業道路，但專業素養和職業操守才會催生出更多的「職業認同」，令這個職業成為有認同感甚至自豪感的「志業」。無論是新聞機構記者還是民間記者，以此行業作為「志業」，是基於做到了「專業」，也源於其監督公權力、揭露不公義的使命感。然而這些並非只是記者的責任，每位人人有責。這是否意味着，以記者作為志業的從業者，與普通關心社會公共事務的市民並無區別？

港府新聞處對傳媒作進場及採訪安排做出調整，從以前「不會向網媒發放採訪通知」到2017年將新聞發布系統登記用戶擴大至除註冊印刷報刊和期刊、電台、電視台及新聞通訊社以外的純網媒。（資料圖片）

香港中文大學社會科學院副院長蘇鑰機早在2017年撰寫的《報料人、公民記者和專業記者》一文中就已指出要釐清其角色與權責，他認為專業記者是受僱於新聞機構，有採訪報道的一些「特權」，同時要遵從新聞專業守則，向公司及受眾負責的專任記者。專業記者享有的一般市民無法享有的「特權」，也必定伴隨著責任和義務。所謂的「特權」，指的是監察政府的「第四權」，同時也就肩負着代替市民監督公權力的重大責任。即使在《警察通例》和《警察程序手冊》中也有對傳媒在現場工作的指引，指出記者在罪案現場的職責和身份，與一般市民有分別，規定警務人員要盡量配合傳媒工作，以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。也就是說，在封鎖的執法現場，記者也需在場以監督警務人員的執法行為。

另外，即使是十分關注公眾議題的市民，也無法以個人名義採訪政府官方活動。而傳媒不僅可以，且對其包含範圍也在逐漸放寬。政府新聞處對傳媒作進場及採訪安排，亦應信息時代的傳媒界變化需求做出調整，從之前「不會向網媒發放採訪通知」到2017年將新聞發布系統登記用戶擴大至除註冊印刷報刊和期刊、電台、電視台及新聞通訊社以外的純網媒，但須符合：「定期於網上報道新聞的證明；每星期最少五日更新其新聞平台；最少有一名編輯和一名記者；及根據《本地報刊註冊條例》註冊。」當時雖有學者提出的將校園媒體也納入其中的建議未被當局採納，但相信日後也會有所進展。

儘管不同形態的記者扮演着各自不同的角色，但其對專業記者的要求卻一直都在。在YouTube平台上講自己觀點的不全是「評論員」，在部落格上發文的也不能都稱其為作家。在鼓勵參與、鼓勵表達的時候，也需要對各個行業的從業人員有專業上的尊重。這樣的尊重也提醒和鞭策著想要加入記者行業的「後浪」們：成為記者或許並不難，但做到專業甚至將其作為志業，卻並非易事。

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