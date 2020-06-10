【國泰注資．深度】政府要救國泰　更要拯救航空產業的未來

國泰航空曾是令香港人引以為傲的品牌，今天卻因財困，需要政府出手打救。政府昨日（6月9日）宣布國泰資本重組計劃，動用273億元土地基金投資國泰，當中包括195億購買優先股份，以及78億元的過度貸款，協助國泰度過難關。財政司司長陳茂波明言為了維持香港國際航空樞紐地位才注資國泰，然而，倘若只是花錢拯救國泰，而沒有航空產業發展藍圖，就足以鞏固甚至推動香港航空經濟的發展嗎？

新冠肺炎疫情打擊全球航空業，國泰航空亦於昨日宣布涉資390億元資本重組計劃，規模超出國泰目前的347億元市值，當中包括由政府認購國泰195億元優先股；認購股份附帶五年期認股權證，每股行使價為4.68元，總行使價為約19.5億元；以及借出78億元有抵押過渡貸款，合共涉資273億元。與此同時，國泰會通過股東供股募集約117億元資金。

這次是港府首次透過土地基金直接注資私人企業，有權委派兩名觀察員進入國泰董事局。根據外聘財務顧問估算，是次投資的預期內部回報率為4%至7.5%，較土地基金過去六年的3.7%回報率為高。政府除了有利息收入外，倘若悉數換股，政府變相持有約6.08%國泰股權。陳茂波指，是次為中期投資，投資能取得回報，亦可在非常時期幫助國泰度過難關。

國泰航空早前宣布涉資390億元資本重組計劃，規模超出國泰目前的347億元市值，當中包括由政府認購國泰195億元優先股。（資料圖片）

大到不能倒的國泰？

全球疫情尚未受控，環球經濟復甦無期，航空業不景，各地政府如美國、奧地利均出手打救處於冰河時期的航空公司，因此香港支援國泰並非孤例。曾被稱為「亞洲最佳航企」的國泰近年面對廉航崛起，經營日益困難，更因炒期油而招致虧損。

今年受疫情打擊，國泰客運量及貨運量大幅下跌，單在4月份載客量暴跌99.6%，日均客量僅約458人，今年首四個月載客量較去年同期64.4%；載貨量則比下跌26.6%，共錄得未經審核虧損45億元，平均每日蝕逾3,700萬元，而去年下半年國泰早已錄得4.34億元虧損。若無法解決短期資金問題，國泰顯然死路一條。

對香港而言，成立於1946年的國泰不僅是本地知名的國際航空業品牌，它在國泰在維持香港航空樞紐的地位有一定角色。現時國泰佔香港國際機場客運量57%，以及41%空運量，佔香港航空市場比重甚高；而香港在全球擁有220多個航站點，當中有49個客運點和14個貨運航點只由國泰提供服務；公司亦持有龐大航空網絡及航權，種種數字顯示國泰舉足輕重，終使政府不再拘泥於自由市場投資國泰。

財政司司長陳茂波明言為了維持香港國際航空樞紐地位才投資國泰。（資料圖片／鄭子峰攝）

小得不能再小的航空樞紐願景？

儘管航空業佔本港生產總值比重約5%，卻主宰著香港經濟命脈。《基本法》第128條指出：「香港特別行政區政府應提供條件和採取措施，以保持香港的國際和區域航空中心的地位。」國際航空樞紐是香港的定位之一，航空業可帶動經濟發展及商貿旅客往來，促進旅遊、酒店等相關行業發展，同時支撐進出口貿易、物流運輸等行業，有助鞏固國際金融、航運與貿易中心的地位，為了長遠利益著想，當國泰營運及財務上陷入嚴峻挑戰，政府不得不救。

只是投資過後，國泰要如何再次起飛？有聲音對國泰將實施新一輪高層減薪及員工自願放無薪假，但卻未有承諾不裁員減薪而感不滿。國泰除了應設法改革、提升競爭力外，《香港01》曾提倡本地航空公司加強培訓本地機師，以應付全球機師的需求。現時本港數家航空公司的本地機師佔各級機師總人數的比例至多於三至四成，最低的只有4.2%，航空公司雖大，但只會大量聘用外籍機師滿足業務需要，未有為本地創造更多優質就業機會。

在人才以外，航空業屬於重要戰略產業，如何推動產業發展，亦是重要的一環。國泰與國際航空樞紐不可劃上等號，當政府視國際航空樞紐為香港優勢，如何把握長處創造更好的前景？《香港01》亦於去年倡議港深珠澳機場一體化，連結多地機場，配合飛機租賃及航空融資中心等業務，推動地區經濟及社會發展。陳茂波在會見傳媒時明言，政府是次投資只為確保香港國際航空樞紐的地位，而國泰為本地最大的航空集團，對本港航空業非常重要。國泰固然要面對疫情過後國際航空業大洗牌的挑戰，但政府亦要更具遠見，推動航空產業發展，否則二百多億元的投資也只會付諸流水。

航空公司雖大，但只會大量聘用外籍機師滿足業務需要，未有為本地創造更多優質就業機會。（資料圖片）

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