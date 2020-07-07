反修例運動在6月踏入一周年，然而，香港社會從北京收獲的最大、最真實、最看得見摸得着的「政治果實」，卻是嚴厲的《港區國安法》，這對香港社運來說實在是莫大的諷刺。事實就是，部份港人愈是反中、脫中，北京就愈需主張及落實對香港的主權及治權，或許是出於對中國歷史與政治的無知，使得他們無法預測到這一結果。

既然《港區國安法》如此嚴厲，港人的「不安感」可想而知。很多人在猜測香港會否如九七之前再現「移民潮」。中央顯然不想看到有大批港人離開香港，維持香港繁榮穩定的局面仍然符合中央的利益，因此如果消弭港人的「不安感」，就成為擺在中央案頭上的議題。

很多人在猜測香港會否如九七之前再現「移民潮」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「雷霆」後「懷柔」 化解港人不安

四中全會公報中曾談及香港的第五條「完善香港、澳門融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，着力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題」，自去年10月迄今未有大動作。也就是說，中央明確認識到這些年總有人把香港和內地的矛盾核心定性為政治議題，例如一人一票的訴求，但更根源的問題應是出在經濟上，只有根本性地解決了香港經濟民生上的問題，香港的風波才能平靜下來。

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，本港最新失業率創十年新高。（資料圖片）

解困局 抓港青最痛點

去年香港本地生產總值（GDP）下降1.2%，是十年來首度下跌。今年第一季GDP按年下跌8.9%，更創有記錄以來最大跌幅。持續的經濟下行帶來的是貧富分化加劇、產業真空、住房問題得不到解決，經濟上依賴內地客，年輕人就業選擇少，因為看不到希望，才那麼着急想要尋求改變。因此，對於中央而言，《港區國安法》的威懾作用已初步顯現，政治問題解決後就要解決根本性的經濟議題。例如幫香港解決困擾已久的住屋問題，再例如年輕人就業問題。

可是，既然中央一直在釋放善意派糖，未來也有可能繼續對港釋放紅利，為何最後仍難獲港人「芳心」？原因在於這些政策紅利多為大富豪、特權階層所壟斷，他們食利而肥。港人治港不是商人治港，也不是建制派治港，今天香港社會精英階層已經與中下層割裂，民眾對日益固化的香港社會缺乏社會安全感，使香港市民情緒極端化。經濟上的不民主直接導致香港市民要在政治上尋求民主，中央權威最終與大富豪、特權階層捆綁在一起。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《踐行四中決定 港府還欠重要功課》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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221期《01周報》精選內容：

【封面報道】港獨思潮——從萌芽到覆滅

《港區國安法》的通過，幾乎預示着本地「港獨」思潮末路。本土派「國師」陳雲宣布退出香港社運，為此作了註腳。然而，這股激進思潮從何而來？如何將香港拖入政治撕裂的境地？今後又將往何處去？

【深度解讀】港區國安法對中國刑法的繼承與調整

細審《港區國安法》，不難看出條文基本上以中國《刑法》作為基礎，可謂是中央在法律層面嘗試統合「一國兩制」差異的首次嘗試，不管隸屬任何政治立場，都有必要冷靜理性看待這條新的香港法律。

【01倡議】四方面着手與年輕人復和

反修例運動爆發一年後的今天，被捕人數直逼9,000，面臨法律檢控，當中多為年輕人。僅靠刑事後果未必能令年輕人守法，《香港01》倡議在法律、心理和社會關係層面支援年輕人，幫助其解決問題，真正修補社會撕裂。

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