歐洲藝術界作為全球當代藝術的橋頭堡，其後疫情（post-Covid/post-Pandemic）的硬件和軟件配套的發展受到廣泛注視，也將牽動世界藝術未來大勢。 在落實「封鎖」（lockdown）措施三個月以後，在不少藝術場所開放日期尚待敲定之時，許多歐洲的文化瑰寶，諸如歌劇、古典音樂、莎士比亞劇場等傳統的藝術形式都被疫情沖散至「命懸一線」—就連英國王儲查理斯也為皇家歌劇院（Royal Opera House）及多個傳統藝術場地開腔，發出告急呼籲，請求公眾及藝術機構的贊助人在財政上多加支持。 撰文：若山

這樣的情況下，英國和其他歐美地區的文化藝術生態會有什麼系統性改變？政府的角色為何？而本就艱難維生的文化工作者如何在資本浮動、崩盤的顛簸時刻，能夠生存、重新出發？更進一步的思考是：政府如何由被動的紓困到製造聲勢、超越資助，為藝術家創造工作機會？

上月中，一名芭蕾舞者在倫敦皇家歌劇院外表演。皇家歌劇院因疫情而陷入困境，王儲查理斯開腔呼籲外界多加支持。（路透社）

機構陷寒冬 表演藝術尤甚

另一方面，藝術機構同樣是一片求救之聲。聯合國教科文組織（UNESCO）的研究報告顯示，全球13％的博物館會因為新冠疫情而永久關閉。其中，音樂、戲劇、舞蹈等表演藝術因難以施行社交距離，其表演的場地亦因而被安排在最後一波才解封，導致劇場等藝術場所遭受嚴重打擊。例如享譽劇場界、一直財政穩健且持續獲盈利、有六十年歷史的英國劇場Nuffield Southampton Theatre已宣布因一時資金周轉不靈、找不到買家接手而倒閉。英國戲劇界頂級製作人Sonia Friedman在5月發表文章指，若政府沒有提供緊急援助，有七成表演藝術公司會在今年內倒閉，全英可能有逾一千間劇場資不抵債而永久關門。英國音樂人工會（Musicians' Union）秘書長Horace Trubridge指，疫後半數音樂場地將可能消失。

此外，團隊規模龐大的藝團，如古典音樂和芭蕾，若未得到政府大力資助，不少亦會在疫後消失。

坐落泰晤士河畔的泰特現代藝術館（Tate Modern）。（資料圖片）

在傾向自負盈虧模式的藝術政策下，公共藝術或服務公眾的藝術團體在今次疫情中大受影響。倫敦最受公眾歡迎、最大型的文化場所南岸中心（Southbank Centre）表示，基於疫情帶來的經濟壓力及儲備金快將枯遏，或要到明年4月才能重開。該中心總監Elaine Bedell表示，他們每年約有三成收入來自政府資助，其餘收入則來自慈善基金，即民間集募。

創意產業作為英國其中一個領導全球的活躍產業，在「封鎖」政策實施前每年產業總值1,000億英鎊，佔全國經濟生產總值約百分之十。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《疫情促使改變 歐洲藝術界走近大眾》，網上標題由編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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