美國成為近期新聞熱點,網上談論美國人、美國文化乃至美國政治制度有關的文字也多了起來,「美國夢」是否真的如此美好?美國網上資訊平台patch.com於2018年刊登一篇題為《美國人有多笨:十件國人相信之事》(How Dumb Is America: 10 Things People Actually Believe)的文章,列出了十件仍然有美國人不知道、不相信或錯信的事情。

該篇文章提及的十件事包括(點擊查看):

筆者聯想到高曼父女合著的《拒絕真相的人:人們為何不相信科學?》(Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us)。莎拉從事疫苗研究多年,結論是疫苗的醫學基礎很堅實,往績極漂亮,疫苗致害的例子絕無僅有。結論明確有力,科學證據強烈建議兒童應及早接種疫苗。

社會偏逆科學而行,「反疫苗運動」、「反基因改造食物運動」、「愛滋病拒絕主義」通通搞得有聲有色,支持者遍及各界。這不全然由於無知或認知不充分,大眾對明擺着的科學證據視若無睹,說白的就是反科學,這比單純無知更糟糕。

美國俄勒岡州(Oregon)數以百計民眾於去年3月舉行集會,反對強制性疫苗接種。(資料圖片/美聯社)

魅力領袖擅於操作陰謀論

人類大腦抗拒複雜細節,科學充滿艱深術語和算式,這些都讓大眾遠離科學。但作者指出,魅力領袖和陰謀論才是妨礙人類接受科學的頭號敵人。大眾容易被魅力領袖吸引,魅力領袖擅於操作陰謀論,而大眾又特別愛好陰謀論。陰謀論出於猜度多於邏輯推論,它挑撥矛盾,刻意樹敵,製造受害者心態,常以個案博取同情。

人生有很多不滿,將無能為力的地方歸咎於強大的惡勢力,自我對號入座成為受害人,卸下個人責任,從而獲得心理舒坦。作者說,大眾傾向陰謀論不全因資訊不足或民智低下,底因是陰謀論迎合大眾喜好,偏信陰謀論是人為選擇。

人人都抗拒被指出錯誤,面對與己見相左的證據,我們都設法證明原初的想法正確。好逸惡勞是天性,腦部持續理性運算容易令人疲倦。作者指出,維持看法會刺激大腦的快感中樞,轉變會啟動焦慮區域。改變的確令人不快,由是人類心理強烈抗拒轉變。

Twitter、Facebook等社交媒體被指是假新聞、假資訊的「孵化器」。(資料圖/視覺中國)

難題已寫在牆上,人類天生抗拒科學,思考常受制於情緒,選邊之後又極難扭轉。科學都是靠擺脫舊想法而取得進展,但大腦卻千方百計阻止我們這樣做,然而,我們不能就此投降。作者指出,要判辨什麼可信,科學是唯一的方法。

高曼建議科學家要熟習網絡平台,披甲上陣加入對話,想方設法向非科學專業人士解釋科學。對身負專職的科學家而言,這大抵是燃燒生命而果效不彰的苦差,和應者恐怕不多。再說,即使專家願意講,也不等於大眾願意聆聽。

