近兩年，Google、Nvidia、騰訊等科技巨頭陸續推出或公布了雲端遊戲服務，意圖掀起遊戲革命。即使預計在本年稍後推出新一代Xbox的微軟（Microsoft），也已放眼「後主機」的時代。但在疫情期間受「宅經濟」帶動，任天堂主機Switch曾經一機難求。另一遊戲大廠Sony，更在上月中發表新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5），繼續鞏固其遊戲王國。在Google去年發布的雲端遊戲Stadia出師不利下，諸如PS5、Switch、Xbox Series X等等，到底是標誌遊戲主機不死，還是末代的遊戲主機？

超越主機的未來

過去幾年，多間大型遊戲或科技公司先後公布了雲端遊戲計劃。例如Google的Stadia去年11月面世，以雲端提供類似主機遊戲的體驗；半導體公司Nvidia也在本年2月推出GeForce Now，連結玩家Steam、Epic等第三方遊戲平台帳號來串流；微軟的Project xCloud也正在測試中，或於本年稍後推出。中國手遊大廠騰訊在上月底的年度遊戲大會上宣布，其雲端遊戲平台騰訊手遊會向玩家提供五款新遊戲，「搶先雲體驗」，感受即點即玩樂趣。騰訊也在本年3月與深圳技術標準研究院聯合發布了《雲遊戲参考架構與安全要求》，確立國內首個雲端遊戲，推動業界發展。

去年11月，Google推出串流遊戲平台Stadia，聲稱以後打機毋須再買主機。（Getty Images）

微軟即使會在本年稍後推出Xbox Series X，卻也不再強調主機的未來。雲端遊戲副總裁Kareem Choudhry解釋，轉型雲端是顧及現實需要的考慮。據Newzoo估算，到本年底，全球會有27億遊戲玩家，他深明：「我們知道不可能售出20億台遊戲主機。」

短期內不易被取代

從PS5的發表可見，Sony顯得較為保守，強調主機未死。PlayStation歐洲行政副總裁Simon Rutter在發布會上說：「幾年前，人們很肯定地敲響喪鐘，說PS4是最後一代（主機），或者PS5即將會是最後一代，但是新主機對玩家很重要。」

上月中，Sony透過網上直播，首次展示其新一代遊戲主機PS5的外形設計。面對雲端遊戲根本性的挑戰，不少業者認為遊戲主機仍有市場。（Reuters）

面對雲端遊戲根本性的挑戰，Rutter反指現在仍未是時候離棄主機：「我們今天在PlayStation 5上可以做到的，是獨一無二的，而且是遊戲服務或訂閱很難做到的。儘管科技使我們能夠提出新的想法、新的創作可能性，但新主機總會有一席位。」

至於另一老大哥任天堂，目前認為雲端遊戲的未來仍未確定，更想專注於它最擅長之處。社長古川俊太郎在本年1月向《日經亞洲評論》說，想以這種取態保護自身：「雲端遊戲有可能在十年後激起大眾興趣，但現時我不認為遊戲專用硬件會消失。要真正知道結果，還有好一段路要走。」繼續閱讀︰【科技．未來】迎接雲端串流 科技巨頭尚欠什麼？

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《雲端遊戲服務來勢洶洶 傳統主機如何迎戰》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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