本港爆發第三波新冠肺炎疫情。綜合過去8天（5至12日）數字，總共錄得新確診個案共211宗，本地確診個案佔逾六成半，共143宗，當中更有數十宗為源頭不明個案，顯示社區存在隱形傳播鏈，成為日後疫情爆發的一大引信。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇上周於一個電台節目表示，疫症爆發情況是所有專家一致預料之內。的確，袁國勇早於3月中便明確指出，市民防疫態度開始鬆懈，例如不戴口罩外出，香港疫情有機會反彈。而對於現在的「第三波」疫情，在他看來，一是香港邊境檢疫措施不足；二是政府於6月中放寬限聚令；三是本港病毒檢測數量嚴重不足，沒有找出病毒隱形傳播鏈。

袁國勇早於3月中便明確指出，市民防疫態度開始鬆懈，例如不戴口罩外出，香港疫情有機會反彈。（資料圖片）

獲豁免檢疫人士成防疫漏洞

根據現行檢疫措施，只有香港、澳門、台灣及內地居民，可以入境香港，並須接受14日強制檢疫。不過，根據《若干到港人士強制檢疫規例》，由內地、澳門及台灣抵港的32類人士，包括跨境司機、機組人員、船務人員、跨境學童及政府人員等，均可獲豁免強制檢疫。除此之外，包括機組人員、船務人員及政府人員等，同樣獲得豁免檢疫，這一規定成為了防疫漏洞。在輸入個案中，有患者正是以上豁免群組，包括機組人員及船員，他們毋須接受病毒檢測，只需戴口罩及每天自行量度體溫，令這一類特定豁免人群成為防疫隱患。

跨境學童可獲豁免強制檢疫。（新華社）

病毒檢測數量仍不足

不同專家更早已多次表示，港府須盡快增加檢測數量，特首林鄭月娥更在5月時表示期望每日檢測量能夠提升至7,000個。然而，翻查衞生署資料，6月時的新冠病毒檢測數量接近11萬，平均每天進行不足4,000個檢測，遠遠不達標。政府早前已批出超過兩億元予衞生署轄下公共衞生化驗服務處及大學實驗室購置新儀器，提高檢測能力，以及與私家醫院及私營化驗所合作提供相關服務。檢測數量不足，絕非因為資源不足所置。

不同專家更早已多次表示，港府須盡快增加檢測數量，然而，翻查衞生署資料，每日檢測數量遠遠不達標。（梁鵬威攝）

防疫措施收緊 書展何以成例外

食物及衞生局局長陳肇始宣布於原定本周三（7月15日）開始的書展如期舉行，只表示入場人士須戴口罩及保持適當距離，而人數亦不受「限聚令」限制，但表明會限制入場人數。至於人數多少，則未有透露。陳肇始表示，此決定是基於今次爆發涉及的是「除口罩的場所」，故此書展不在此限。不過，她於6月時宣布放寬社交距離措施時曾說，大型群眾聚集仍有一定的衞生風險，故並不建議完全放寬「限聚令」，但警方卻曾以「限聚令」為由拒絕批准「六四」晚會、「七一」遊行等申請。

陳肇始表示，此決定是基於今次爆發涉及的是「除口罩的場所」，故此書展不在此限。圖為2019年書展。（資料圖片）

政府多次表示防疫須張弛有度，但在收緊「限聚令」與書展如期舉辦的決定上，卻予人「雙重標準」之感，難免令人質疑政府的決定究竟是基於公共衞生角度，還是從政治或經濟考慮出發。

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《第三波疫情非突如其來 防疫豈能有漏網之魚》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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