7月上旬，剛卸任聯合國赤貧和人權問題特別專員的阿爾斯通（Philip Alston）發表有關貧困現象的研究報告。儘管文中批評世界銀行等國際管治組織，在過往滅貧政策的「成效」只是用上錯誤指標，而得出脫離現實的結果，但他同時亦在後疫情的陣痛期，為各國開出一劑社會工程的藥方，望能切合社會改革所需。阿爾斯通提出的通則搬字過紙，全球通用，特區政府亦可視為原則性的建議，修繕陳舊的管治哲學。

世界正處於十字路口，新冠肺炎大流行不但令全球有一千二百多萬人染病，更有逾56萬人病歿，惟這場百年一遇的公共衞生危機，卻要靜待成功研製疫苗，方能見曙光。縱然人們慌忙地防疫，減低被傳染的可能，但防不勝防的並不只有肉眼看不見的病毒，尚有已遭撕裂的社會紐帶。

美國疫情嚴峻，總統特朗普亦一改之前不戴口罩的習慣，在出席活動時戴上口罩抗疫。（資料圖片／美聯社）

疫情加劇貧困大流行

何以新冠肺炎疫情會與赤貧拉上關係？雖然美國新冠肺炎病例數字跟其國力一樣，位居全球之首，但據美國疾病控制和預防中心截至5月的數字，在逾百萬COVID-19個案中，非裔美國人的死亡率為23%，遠超其人口佔全國比例的13%。這現象除了可歸咎於醫療系統不勝負荷，諸如糖尿病、高血壓和哮喘等長期疾病，亦使非裔美國人更易受新冠病毒侵擾，甚或致死。長期病患雖然令染病致死的風險增加，但收入不平等和醫療保健的差異，才是令弱勢社群在危急情況下得不到醫療照顧而致死的主因，這也是種族騷亂得以一呼百應的動因。

本港早前爆出有長者在護老中心集體感染個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

國際社會忽視赤貧問題

阿爾斯通呼籲認真看待貧窮問題，並非否定國際社會過往的努力，而是要強調現實非如大家幻想般成功、進步。對於不少領袖、經濟學者和專家而言，過去三十年的滅貧進展，如同世界銀行於2018年所形容—「我們時代人類最大成就之一」。但我們必須反問，為何一場大流行的衝擊卻會像世界銀行所預測，完全抹去過去三年的扶貧進展，並使全球多達1.7億人跌入貧困線下？為何這個「人類最大成就之一」是如此弱不禁風？是我們高估過往的扶貧成效，還是低估疫情的影響？

一場新冠肺炎疫情能沖散人們對滅貧進展的認知，其實是出於國際社會一直以錯誤的衡量準則來量度滅貧的進展，而錯誤之處在於制定國際參考指標時，決策者選擇了參考「悲慘生活」的水準，而非以最低限度「適切生活」水平作為指標。換句話說，即是不同的指標，衍生出不同的結果，繼而使專家對現實的判斷過分樂觀。

繼續閱讀：【新冠肺炎】看不見的病毒：貧窮與不公（下）

上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《看不見的病毒：貧窮與不公推動社保新政 提升扶貧成效》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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