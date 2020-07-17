7月4日或許可被立為新的英國「國慶日」—為何？當日是疫情封鎖（lockdown）三個多月以來，英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布全英酒吧和餐廳可以首度重開的日子。當政府於6月時向外宣布這個消息時，隨即舉國歡騰。 撰文：若山

一家小小的酒吧重開，為何令市民突然忘記一切，甚至無視社交距離的守則，要酒不要命，在疫情仍然嚴峻時跟人群相擁乾杯？酒吧對英國人為何如此重要，更標誌了一個國家民族的命脈？酒吧重開首天，政府為了給予酒吧更多戶外空間，同時保持社交距離，在倫敦蘇豪區一帶的行車馬路作出臨時的封路安排。餐廳罕有地如油麻地廟街那樣把枱櫈都放滿馬路，酒吧門外更回復了平日群眾人手一杯啤酒並歡快聊天的情景。

果然要酒不要命

然而，據筆者在蘇豪現場的非正式統計和觀察，在酒吧被允許開放的第一天，老牌或較傳統的pub大多數仍然關門，當中不少張貼「期待再會」的告示；重開的多為復古而新一脫的pub或新式的bar。酒客都是年輕人和中年人居多。據英國的夜間工業協會（Night-Time Industries Association）表示，解禁後仍然有逾30%的酒吧和餐廳尚未開業，他們依然對維持合適的社交距離沒有信心。

英國《標準晚報》（Evening Standard）7月4日當晚頭版標題把玩英式諷刺，在一幅倫敦蘇豪區街道人頭湧湧、眾人舉杯狂歡的照片下，標示上：「大家在歡迎第二波疫情高峰的到來」。結果，有三家酒吧因為有酒客檢驗出新冠肺炎病毒而重新關閉，也有酒吧因為酒客醉酒而失控鬧事。大眾擔憂酒吧在短期內又會再度關門。

英國Star Inn酒吧想出以電圍欄防疫的奇招。（Facebook@Shaun Mulholland）

具「親切的公共性」

除了源遠流長、深刻的社會歷史意義，pub文化今天仍深植於英國人生活中。客人通常是勞動階層。當時，這些社區空間衍生於街坊開設的酒屋，所以無論是氛圍、裝潢、社區關係，有如「在鄰居的大廳飲酒」，是一種介乎於私密和公共的空間。酒吧既能把社區關係拉得更緊密，但同時以男性主導，既排外又有其不開放性。

至十九世紀出現的pubic house，奠定了今天pub的風格。它是四種英式酒吧的結合—Alehouse（位於半鄉郊地區、多為本地常客、勞工階層為主）；Gin Palace（位於都市、客人涵蓋藍領、白領及中產階層，通常是商家或地產商營運的酒屋）；Tavern（格局高檔、源自駐留在英國各區最熱鬧的high street，顧客主要為中產階級，以供應具質素食物為主，部份為宗教團體的物業、餐廳或酒商設立的酒屋）；Inn（遍布市區郊區，地點方便，顧客來自各方，包括旅客或本地客，選址郊區的多由農民開設，位處市區的則來自私人住宅）。

英國政府宣布解除居家令後，曼徹斯特市內的餐廳再次有客人光顧。（資料圖片／路透社）

是故，現今的pub各有定位，例如倫敦蘇豪和英國鄉村的pub風格和社群截然不同。我們能夠從pub的風景，清晰看見英國社會發展的軌迹和現況，以及社區階層脈絡的延展。同時，在人口流動和文化融合的今天，有些pub糅合以上幾種—既是熟客的大廳，同時對訪客來者不拒，跨階層、跨族群；既是和熟人相聚，也是跟陌生人搭訕的公共空間。

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上文節錄自第222期《香港01》周報（2020年7月13日）《封鎖措施鬆綁，人潮洶湧 英國酒吧文化：放縱背後的憂鬱》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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