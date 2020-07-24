新冠肺炎大流行，迫使各地政府限制人口流動，阻止病毒散播，加上民眾拒絕「共享病毒」，過往被吹捧上天的共享經濟企業如今遭受重擊，裁員有之，緊急募資有之，業務被收購有之。共享經濟會否從此一蹶不振？事實上，即使在疫情嚴峻之際，自願利他的共享活動從不間斷，故研判共享經濟的未來之時，先要釐清我們在討論哪種共享經濟。 要防範下次人類危機，除了提升公共衞生水平，還需探索重視公利、減少破壞環境的經濟制度，共享經濟在這方面有何角色？

美國「移動工人聯盟」的成員早前向加州的Uber司機派發防疫用品，呼籲外界關注共享平台從業員的待遇問題。

疫境求存 挽回用戶的信任

共享經濟的最簡單定義是善用閒置資源的經濟活動，其特質包括減少擁有，着重分享；企業是交易的促進者而非生產者；互聯網成了主要交易媒介，而信任是達致交易的關鍵元素。

在今次疫情下，交易雙方某程度上都對平台失去信心：一方面，病毒恍似「無處不在」，讓客戶無法相信平台上提供的貨品或服務安全可靠；另一方面，生意大減亦令賣家或服務提供者深深意識到平台對他們的保障不足。

自保之餘，各共享經濟企業亦不忘在「疫」市尋找商機。一向主打短期租賃的Airbnb便因應疫情，把目標顧客鎖定為需要「長期住宿」的異地工作者。Airbnb從3月最後兩周的數據發現，同一城市預定長期住宿的人數增加了一倍，公司認為隨着遙距工作因疫情而愈趨普及，愈來愈多人可以一邊外遊一邊工作，變相在同一地方逗留的時間變長。

此外，Airbnb又把重心放在「網上體驗」之上，透過其龐大的人脈網絡及疫情下對網上活動的需求，為顧客提供來自世界各地不同的網上文化體驗課程，為各地房東開闢新收入來源之餘，從中尋找新的商機。

四類型態 概念不死反壯大

香港01製圖

必須承認，對不少共享經濟企業來說，新冠肺炎大流行是黑暗時間，需要待疫情受控、經濟活動全面恢復，才有望回復疫前的水平。不過，共享經濟整個概念遠未爆破，甚至在危急時期更強大、更普及。

研究共享經濟的管理學者Aurelien Acquier和Valentina Carbone指出，共享經濟可以按其生產、獲取和分配價值的方式分為四個類型，分別是媒合者（matchmakers）、共享者（commoners）、使命驅動平台（mission-driven platforms）和共享設施提供者（shared infrastructure providers）（見圖）。

媒合者是最為人認識的共享經濟型態，它們透過交易創造價值，上述提及的Airbnb和Uber等便屬於這個類型。這些平台企業通常是牟利的，它們主導供求雙方交易運作，並抽取中介費用。

繼續閱讀：共享經濟要去蕪存菁 政府配合不可少

上文節錄自第223期《香港01》周報（2020年7月20日）《 疫下掙扎與契機 重新審視共享經濟的價值》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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