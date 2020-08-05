【新冠肺炎．深度】中央援助後　為何全民檢測仍難落實？

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，港府請求中央支援香港提升檢測能力、增加治療設施後，國家衞生健康委員會旋即組建「內地核酸檢測支援隊」。首批支援隊員來自廣東省內20多間公立醫院的約60名臨床檢驗技術人員，其中7名「先遣隊」隊員已於8月2日抵港，並已投入開展實驗室工作中。然而，即使在這樣的援助規劃後，仍面臨眾多問題，中央團隊和港府之間仍須協調方案。如實行大規模檢測還是全民檢測、檢測範圍可以有多大等。其中引發坊間又一波的「基因送內地」疑雲，又該如何破解？ 撰文：羅嶼

8月4日，內地核算檢測支援隊先遣人員到華大基因的大埔工業邨實驗室。（張浩維攝）

襄王有心，神女无意？

擴大病毒檢測是本港自疫情爆發以來，一直在努力但從未達標的環節。然而，七月中旬第三波疫情爆發，其嚴重程度超出想像——連續12天單日確診數破百，直至8月3日，確診宗數才跌低於100宗水平。第三波爆發中，新增確診個案的主要特徵為出現無源頭、社區傳播、涉及各行各業，且多與家庭、公司、聚會等接觸群組有關。此時必須擴大檢測以找出更多隱形病人，以阻斷病毒傳播。然而，港府一直以來不情願擴大核酸檢測範圍。在閉門造車式的努力下，直到7月10日，食物及衞生局局長陳肇始才表示，每日病毒檢測數量可由原本的3000多個提升至月底的7500個——然而，這距離第二波疫情爆發時，港大微生物學系講座教授袁國勇就指出日檢測量須達到7500個的目標，已經過去四個月。當時的理想檢測量，在當下失控般的爆發面前，早就不足以解決現狀。不過，由此也可看出，港府對「擴大檢測量」的定義，或與中央提議的「全民檢測」有差異。

在內地，大規模檢測是疫情防控、阻斷大規模擴散的有效辦法。中國工程院院士、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山在7月30日的訪問中，指出香港現已出現社區傳播，現主要問題並非醫療，而是防控，故敦促當局盡快展開全民核酸篩查。「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文在接受新華社訪問時表示，短時間內可協助香港大幅度提升檢測能力，爭取每日檢測量達到10萬至20萬，甚至更多。據《明報》於8月3日報導，消息人士稱，中央游說港府推「全民檢測」，於對其成效持保留態度的港府和專家出現意見分歧，中央的專家又提出「全民自願檢測」，但要獲港府同意、配合協作方可落實。

消息人士稱，中央游說港府推「全民檢測」，於對其成效持保留態度的港府和專家出現意見分歧。（資料圖片／歐嘉樂攝）

也就是說，核酸檢測支援隊來港是為將港府遲遲未成之事迅速提上日程，無論從訪問中提及的計畫還是即刻展開的工作，都展露出其提高檢測、控制疫情之信心，惟港府方面仍表現出其慣有的「畏首畏尾」態度，且在計畫上更傾向於對特定、高危群組檢測。那麼，導致港府不敢大刀闊斧的原因究竟是什麼？

疑慮可以理解，如何放下偏見？

本港的檢測始終未能達標，也是由於一直存在的幾大阻力。無論是之前引進內地私營機構協助檢測，還是購入價格佔優勢的內地試劑，都曾引起較大爭議。《香港01》日前報導《「坐等」中央援助全民檢測 港府防疫豈能再交白卷》中分析指出，上述阻力皆為「偽命題」，或可通過商討得到「兩全」解決。而此次支援隊來港，又引發了新一輪「真偽阻力」的爭議。

「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文在接受訪問時表示，短時間內可協助香港大幅度提升檢測能力，爭取每日檢測量達到10萬至20萬，甚至更多。（新華香港FB截圖）

上文提到的「全民檢測」與「大規模檢測」之分歧，政府與本港專家之憂慮不無道理，覆蓋全港的檢測，或需配合「禁足令」才可發揮效用。而對比內地城市，香港更難做到強制市民留於家中，故可與中央支援隊協商更好辦法。除此擔憂之外，坊間再現「港人基因送內地」一說。對此，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超給出解釋，病毒有數以萬計的基因配對，而人類基因複雜，若真要從唾液樣本中抽取人類基因組，程序之複雜，成本之高昂可幾乎推翻此傳言。且他本人亦不太相信相關做法可有效採集人類基因，認為大家不用擔心。港府方面則回應絕無此事，並強調對有人故意散播不實謠言，打擊港府抗疫工作，作出譴責。同時，相關政府部門則會研究散播不實謠言會否構成犯罪，並收集證據。

防疫非兒戲，專家提出問題，坊間保持質疑可起到幫助政府科學決議的作用，但若將政治情勢夾雜其中，便會令防疫本末倒置。放下成見才能與支援隊真正密切合作，告知中央本港情況與內地之差異，從而做出對本港有利、有效的防控措施。港府也該發揮主動性，不能只是支援隊「一頭熱」，主動與其討論，並告知市民支援隊除檢測外，還具體負責什麼工作及最終決定的檢測範圍等，將一切程序、信息透明化，消除市民疑慮，而非只一味譴責或以「構成犯罪」作震懾。

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