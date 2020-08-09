上周四（8月6日），美國總統特朗普簽署兩項行政命令，分別宣布在45天之內禁止短視頻應用程式TikTok，以及通訊社交和電子支付程式微信（WeChat）的母公司及其附屬公司在美國司法管轄下與任何個人或實體進行交易，牽連極廣。TikTok母公司字節跳動（ByteDance）隨後發聲明表示震驚，直指如果得不到美國政府的公平對待，將會訴諸法律行動；而聲稱正研究行政命令的微信母公司騰訊，股價翌日亦急挫5%。

封殺TikTok的傳言風行多時，但白宮這一個月來突然手起刀落—從7月初放風封禁，月中傳出TikTok被收購消息，再到特朗普8月初為收購訂下45天限期，並將微信「一視同仁」。

事態發展不但使這兩個全球擁有約10億用戶的手機程式要作出被收購或徹底退出美國市場的艱難抉擇，更令全球互聯網生態迎來影響深遠的變局。特朗普的行政命令指出，中國公司開發和擁有的移動應用程式在美國蔓延，威脅美國的國家安全、外交政策和經濟。

朗普的行政命令指出，中國公司開發和擁有的移動應用程式在美國蔓延，威脅美國的國家安全、外交政策和經濟。（資料圖片／美聯社）

對於在美國有近億每月活躍用戶的TikTok，白宮更特別點明其在美下載量高達1.75億次，認為TikTok自動從美國用戶獲取大量資訊，可能會讓中共獲得美國人的個人和專有資訊，甚至可能讓中國追蹤聯邦僱員和承包商的位置，進行商業間諜活動。有見此前美國TikTok用戶對特朗普集會組織「取票而不出席」的行動，正值選戰的特朗普當然會對TikTok感到擔憂。

此外，針對微信的行政令指出，從應用程式捕獲的資訊可讓中共監控正在享受自由社會好處的中國公民，並稱有研究人員發現中國收集了來自世界各國達數十億條訊息的資料庫，又指微信幫助中共審查政治敏感內容和進行「虛假資訊」傳播。

白宮特別點明TikTok在美下載量高達1.75億次，認為程式自動從美國用戶獲取大量資訊。（資料圖片／Getty Images）

上周三（8月5日），美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布加大「淨網」（Clean Network）行動，計劃從軟件、硬件到服務、營運等五個方面展開「5G網絡掃清道路行動」，以保護美國重要電訊和科技基礎設施，並稱已經有30多個國家和地區加入。聲明直言行動的目的是要保護美國個人和公司敏感資訊免受「惡意行為者攻擊性的入侵」，矛頭直指中國。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《白宮封殺TikTok微信 中美博弈再激網絡巨浪》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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