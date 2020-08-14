新界的鄉郊地帶，村子尤多，當中不少還混雜着工業工場和露天倉庫等場所。狗隻既是寵物玩伴，又是盡責的看門犬。為防盜賊入屋爆竊，減少陌生人擅闖私人地方造成滋擾，鄉郊村民和工場負責人都愛養上一兩條狗。香港每年均有逾千宗狗傷人的事件，縱然各有原因，但從數字可見，這類事件甚為普遍。 撰文：羅榮輝

村狗比野生動物更難以應付。村狗有時會聯群結隊。狗群的首領會像黑幫老大般領着小混混到處耀武揚威。有一回路過東丫村正要離開時，一條黑狗突從屋後竄出。一聲呼召，兩條黃狗隨即應聲而至。老大猛吠，尾隨的黃狗也跟風敷衍着吠。意思就是老大的敵人便是自己敵人，先擺出姿態再說，毫無自由意志。那副德性，像極今日的政客。

發現陌生人，狗狗的第一反應自是兇巴巴的叫吠。（資料圖片）

發現陌生人，狗狗的第一反應自是兇巴巴的叫吠。一方面提醒主人，一面方警告來者，試圖驅逐。要是飼主出外未歸，狗狗又沒被拴好，門戶也大開，具敵意的惡狗隨時急躍而起，衝跑到面前，來個下馬威：齜牙咧嘴，翹露牙肉，從喉頭發出低吼；同時豎起尾巴，身體微微前傾，背部稍稍隆起，步步進逼，似乎隨時都會撲上來。明明是初次相見，卻倒像有深仇大恨一樣。哪管是公共空間還是私有地，地點愈是偏僻，狗狗少見生人，其勢力範圍也就愈大，面對陌生人的態度愈是囂張。

狗對移動的物體相當敏感，而且也會欺善怕惡。我的應對方法是盡量不讓自己心怯。愈是表現驚慌，愈是助長其氣焰。要是示弱，轉身逃跑，隨時引發牠們追捕獵物的衝動。

流浪狗的日子通常都不好過，狗狗的攻擊性行為，可能跟他們過去的經歷有關。（資料圖片）

狗狗的行為，一方面故是天性使然，另一方面也與牠們的管養訓練或過去經歷有關。猶記得有次在梅子村，遇着狂吼亂吠、異常緊張的幼犬。後來村民告知，因牠曾被行山人士以棍子襲擊，所以對持着棍棒的陌生人顯得格外驚恐。又比如遇着流浪狗，只要你半蹲身子，說不定牠們會逃之夭夭。一個蹲身拾東西的動作，就會令牠們憶起昔日被丟石子的痛苦經歷。狗狗的過敏反應，多少都有些前因後果。

上文節錄自第226期《香港01》周報（2020年8月10日）《人才政策新趨勢 各國爭相「國有化」科研人才》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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