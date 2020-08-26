【糧食危機】星洲「2030+」糧策給香港的啟示

周報
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4月21日，聯合國屬下機構全球應對糧食危機網絡組織（Global Network Against Food Crises）發表《全球糧食危機報告》，指全球接連爆發蝗災、森林大火與新冠肺炎疫情，令全球農產品供應極不穩定。現時，香港主要糧食供應均依賴外地輸入，若未來糧食市場供應不穩，恐難以一己之力應對。

面對糧食危機，近年興起一項「無土」農業科技，在多層建築物以水耕、 LED燈等方式生產，輔以智能監控技術。這項名為「垂直農場」的技術令生產不受天氣影響，收穫亦愈來愈多。香港有不少公司從事相關產業，但礙於政策、技術和人才等因素，發展一直不暢；而新加坡在2012年開始發展這種新興農業產業以來，眨眼已領先全球，當中有不少可供香港借鏡的地方，尤其是在政策支持層面。

撰文︰ 石中堅

聯合國屬下機構全球應對糧食危機網絡組織發表《全球糧食危機報告》，指全球接連爆發蝗災、森林大火與新冠肺炎疫情，令全球農產品供應極不穩定。圖為東非肯尼亞發生蝗災。（路透社）

行政主導 多層次統籌自給自足

新加坡政府在2018年宣布在環境及水源部轄下成立法定機構「新加坡食品局」，以統籌、 接管散落於各部門的糧食政策工作。 食品局旨在應對氣候變化帶來的全球糧食供應挑戰，亦希望把握全球糧食生產業的機遇，讓產業界和學術界緊密合作，適時開發解決方案，提升產業效能。該局作為統籌糧食安全、農業經濟與農業科技創新的重要部門，推出「30 by 30」願景—推動「本地生產」糧食由現時佔供應的10%，至2030年提升至30%。

新加坡政府推出「30 by 30」願景—推動「本地生產」糧食由現時佔供應的10%，至2030年提升至30%。（Getty Images）

反觀香港，從開埠迄今，政府從未制訂糧食政策，只有法定儲備商品（食米）……

石中堅

一群對香港未來抱有希望的90後

相信香港必須自身從根本上改善管治才能

在環球政治中及中國崛起下

維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《劃線恐難合公眾期望　靠業內共識解決問題》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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