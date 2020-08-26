4月21日，聯合國屬下機構全球應對糧食危機網絡組織（Global Network Against Food Crises）發表《全球糧食危機報告》，指全球接連爆發蝗災、森林大火與新冠肺炎疫情，令全球農產品供應極不穩定。現時，香港主要糧食供應均依賴外地輸入，若未來糧食市場供應不穩，恐難以一己之力應對。

面對糧食危機，近年興起一項「無土」農業科技，在多層建築物以水耕、 LED燈等方式生產，輔以智能監控技術。這項名為「垂直農場」的技術令生產不受天氣影響，收穫亦愈來愈多。香港有不少公司從事相關產業，但礙於政策、技術和人才等因素，發展一直不暢；而新加坡在2012年開始發展這種新興農業產業以來，眨眼已領先全球，當中有不少可供香港借鏡的地方，尤其是在政策支持層面。

撰文︰ 石中堅