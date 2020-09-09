中國企業字節跳動（ByteDance）旗下抖音國際版TikTok深陷中美角力漩渦。 上周二（9月1日），美國總統特朗普對TikTok收購案下最後通牒稱，「必須在9月15日前達成交易，否則在那之後它們將在這個國家裏被關掉。」特朗普再次強調美國財政部要在交易中「分一杯羹」，「美國必須得到補償，很好的補償，因為是我們促成這項交易案，所以我們應該得到補償。」 自TikTok事件爆發以來，中國官方數度回應，細數特朗普強行要求美企停止與字節跳動做生意、強制TikTok出售給美企，並要求從交易中獲得「補償」的諸多「罪狀」，並痛斥其「吃相難看」，無異於「強取豪奪」，有損市場經濟和公平競爭原則等。這些回應被認為只是停留在「口頭警示」層面的姿態展示，但在8月28日，中國商務部發布了新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》（下稱《目錄》），似乎要在此事上「更進一步」，外界普遍將此視為中國政府「揮劍反擊」美國的舉措。 撰文︰甄嵌嵌

較之舊版，新版的《目錄》有諸多調整，其中「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」這一新增被限制出口的條例，尤其引發輿論聚焦，因為TikTok的核心算法就屬於此類技術。那麼，《目錄》的修訂真的是中國政府介入美國收購TikTok案，並扭轉局勢的重要動作嗎？此舉真的能為TikTok轉危為安贏得時間和空間嗎？

自TikTok事件爆發以來，中國官方數度回應，細數特朗普強行要求美企停止與字節跳動做生意、強制TikTok出售給美企，痛斥其「吃相難看」。（路透社）

調整全面 非針對特定技術

整體來看，《目錄》共刪除了4項禁止出口的技術條目、5項限制出口的技術條目，新增了23項限制出口的技術條目，並對21項技術條目的控制要點和技術參數進行了修改等。其中刪減的「禁止出口」和「限制出口」的技術環節多為「邊緣產業」或發展早已成熟的產業，諸如微生物肥料科技、維生素發酵技術、新城疫苗，以及信息安全防火牆軟件技術等。

在當下相關產業漸趨成熟的大環境下，上述條例被剔除「完全合乎時宜」。因此，這些細節在外界掀起的波瀾較小。

8月28日，中國商務部發布了新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》對新增的「23項限制出口技術條目」着墨最多，且因緊扣當下輿論的焦點。（新華社）

在變動的細節中，新版《目錄》對新增的「23項限制出口技術條目」着墨最多，且因緊扣當下輿論的焦點，最受外界關注。比如其中的「計算機領域」內容。 「計算機領域」內容被劃分為「信息處理技術領域控制要點」、「密碼安全技術控制要點」、「高性能檢測技術控制要點」、「信息防禦技術控制要點」、「信息對抗技術控制要點」五大板塊。

在上述五大板塊中，又細分了人工智能交互界面技術、密碼晶片設計和實現技術、基於數據分析的個性化信息推送服務技術、密碼晶片設計和實現技術、高級長期威脅（APT）攻擊檢測技術、威脅情報生成技術、信息隱藏與發現技術、系統和數據快速恢復技術、網絡攻擊追蹤溯源技術等。

值得關注的是，除了上述計算機領域技術外，新增的23項限制出口技術還涵蓋了農業生產養殖及空間發展等領域，諸如農業野生植物人工繁育技術、絨山羊繁育和品種培育技術、空間材料生產技術、大型高速風洞設計建設技術、航空航天軸承技術、激光技術等…

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《中國調整出口技術限制 是揮劍反擊，還是大勢使然？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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