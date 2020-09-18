明日大嶼或大愚？ 關鍵在於能否重回理性專業

過去幾年，就以填海增加土地供應的議題上，政府曾經提出過不同方案，泛民亦非全方位否定填海。前財政司司長曾俊華在競選特首時也公開支持東大嶼發展計劃。即使政府在2017年展開深度的土地大辯論，也得出需要在東大嶼填海約1000公頃的結論，當時民意支持和反對這建議的比例相若。可惜，其後特首林鄭月娥一錘定音，決定推出1700公頃方案，導致議會內外、專業界別和市民群起反對。可見政府又一次因為偏聽和自以為是，走上了漠視民意和專業意見的道路，擠壓了對公共政策應有的理性討論空間。 撰文：黃偉信

增加土地供應方案在社會上和專業界別內都需要更多醞釀和討論。填海能夠帶來多種積極作用，例如搬遷貨櫃碼頭騰空市區可發展土地、發展第三個核心商業區、大幅興建公屋及社福設施等。可惜，因為特首一意孤行，議會建制執意支持，而讓本來合理而規模較小的填海計劃反而未能先行推進。

近期，政權告訴我們，香港從來沒有三權分立，特區政治體制一直是以行政長官為核心的行政主導，不用討論。恰恰這種「強權便是真理」、「不求理性討論，只求政治正確」的思維，不但符合香港「被」發展軌跡的趨勢，也縱容了如盧偉國等功能組別議員長期盲撐林鄭月娥的不理性政策，香港社會也因此長期陷入空轉。

香港樓價持續高企，輪候公屋者眾。（資料圖片）

香港當然需要興建和發展基建項目，包括填海造地，但絕非如盧偉國所言，純綷為「有工開」、為起而起。以筆者多年對業界的認知，這種想法自私偏頗，絕非主流意見。

基建項目應是為著整個城市的可持續發展而計劃和興建。筆者作為土木工程師及香港青年專業聯會召集人，我認為在東大嶼發展和填海議題上，應該重新回到科學、客觀和理性的討論。發展局應建基於早前土地大辯論的專業顧問建議和民意調查，聯同議會內各個黨派好好商議，並且再次邀請本地和海外專家，特別是工程、規劃和經濟領域的，一起修訂和改良東大嶼發展藍圖。

「明日大嶼」與明日的香港一樣，不應該是長官個人偏好項目的名稱，而是屬於你、我和下一代。我們絕不接受行政當局一言堂定出數字，強行要求議會通過前期撥款，把個人想法凌駕了她自己籌組的專責小組的建議。

早前有消息指中央正研究在大嶼山以南的珠海桂山島填海，租讓予香港興建房屋。（資料圖片）

香港需要增加多少土地，大嶼山應該如何發展，本應按著供求、人口預測和隔年檢討的數據作參考。政府需要拿出短中長期的土地供應預測、人口政策、按年修訂的人口預測等數據，加上考慮就業和工作模式的改變、通勤情況和習慣等因素，去考量各個填海計劃的規模和逼切性，從而仔細地策劃出每年的工程時間表。同樣，朝野應該回到專業和理性討論，同步研究其他增加土地方案，例如棕地發展、貨櫃碼頭上蓋等。

發展和工程項目的規劃，應牽涉到我們對城市發展的長遠願景，而不應如盧偉國般停留在工程量和就業率的層面。為了城市發展和下一代的福祉，大家心目中的發展藍圖是怎樣？你對填海計劃和其他增加土地方案又有什麼建議和看法？歡迎大家留言給我及聯會，我會繼續約見有關人士、團體及政府當局，務求集思廣益，希望當局聽取大家的建議。