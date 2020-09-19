夜晚6時後食肆不可堂食的限令，終於9月4日起逐步延長至10時，並於9月11日起，食肆同坐一枱由兩人增至四人，公眾場所聚集人數同樣由二人放寬至四人……食物及衞生局局長陳肇始表示，這次放寬措施乃希望能夠有序及有系統地重啟經濟及社交活動。 大眾笑謔疫症為吸血鬼，莫非要在太陽落山以後方才出來肆虐！政府頒令強制市民在公眾地方佩戴口罩，違例者罰款2,000元，偏偏每日上下班乘車摩肩接踵卻不受限制！ 近日，確診宗數已由每天逾百宗回落到低雙位數乃至單位數，全城仍然停學停市。在如此鬱悶的日子裏，日間艷陽高照達30到34度高溫，酷熱難當，遂令人愛像夜行動物般晚間才出沒，到城中各處遊遊逛逛。 撰文︰曹民偉

夜消費重燃都市希望

巴黎在博物館入場人數飽和以後，開始發展博物館之夜，自從2002年開始於10月舉行的「白晝之夜」（Nuit Blanche），容許徹夜免費遊覽博物館，不少人喜歡較少人流的夜遊博物館，由此還發展出夜跑到博物館，以及巨型花車與樂團夜間大遊行，還有單車巡遊及藝術家巡遊等。當然，荷里活的電影《翻生侏羅館》（Night at the Museum）將夜裏的博物館描寫得荒誕離奇，亦是吸引無數大人小朋友愛上夜間逛博物館的原因，疫情下巴黎於7月6日重開博物館，對人流作出嚴格管制，而夜間博物館計劃將逐漸成為疫後減少人群聚集的一種常態活動。

同樣，日本電影《澀谷24小時》令東京澀谷商業街成為全球年輕人趨之若鶩的潮流熱點，那裏有半夜VR體驗館、午夜私房影院、深夜聖代與深宵拉麵，人們到澀谷從日間的走馬看花輪轉為夜間的細心品味。韓國自2018年經營的「夜貓子夜市」，包括首爾汝矣島漢江公園、盤浦漢江公園、清溪川等地，總銷售額達到117億韓圜，東大門時尚購物勝地亦延長營業時間至凌晨5時；曼谷則有拉差達火車站夜市、河濱夜市、輝煌夜市等；台北的夜市文化也是牽引疫下經濟的重要火車頭，各地的夜市在疫情期間均嚴格管控人流及發出佩戴口罩的警示。

世界各地的大都市夜晚都甚具經濟潛力。圖為日本東京澀谷。（Getty Images）

2019年《紐約夜生活經濟報告》顯示，紐約市的夜經濟已創造近20萬個新就業機會、191億美元的經濟產出，紐約的24小時地鐵計劃已令東村、百老匯、布魯克林成為新的夜間文藝遊逛區。2017年夜間經濟已佔全英GDP的6%，倫敦夜間收入達到263億英鎊，夜間生活亦擴至劇院、音樂廳、藝術館等，英國的文藝講座、對談、研討會亦推延至夜間進行，倫敦地鐵的通宵營運計劃每年締造逾7,700萬英鎊的收入。夜經濟已發展到文化、藝術、展覽等更多元文化領域，疫情肆虐的歲月裏，拓展較少人流的夜間消費模式，已成為重燃城市希望的重要方程式。

市民在觀塘海濱觀賞日落。（資料圖片／張浩維攝）

發現香港夜色之美

啟德踩單車看夕陽—傍晚日落時分一點都不算夜，大多數香港人可能才剛放工，想到這個大好黃昏怎捨得錯過，到九龍灣單車公園租上一輛單車，一直踩往啟德郵輪碼頭的草坪，再踩到觀塘海濱長廊，還真有人傍晚到海邊草地上做瑜伽，大抵看着落日餘暉做瑜伽就有更多的靈氣吧！再踩遠一些，可以去到鯉魚門的海邊，剛好又是時候看日落，可以賞賞天后廟和小燈塔，還可以順道吃個鯉魚門海鮮晚飯，或者買一點這裏出名的餅食當餐前甜點。這裏有不少老餅家，紹香園、瑞香園、年香園、鳳香園……

有不少老人家會在凌晨時段在深水埗天光墟擺地攤。（資料圖片／余俊亮攝）

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《黑夜經濟學 疫中夜香港不寂寞》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

231期《香港01》周報精選內容：

【封面故事】管理公共衞生危機的必修課 勿讓民粹主導抗疫

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