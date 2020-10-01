2020年只剩下約三個月，每年這個時候，不少香港人熱烈討論到哪裏旅遊來「清假」。看來，今年連去一趟日本也甚為艱難，遑論衝出亞洲。每年，我都會看看世界知名旅遊媒體「孤獨星球」（Lonely Planet）公布的「全球十大最佳旅遊國家」名單。孤獨星球每年根據各國的話題性、獨特性、可持續性和驚喜程度，挑選出十大最佳旅遊國家。十個國家當中有熱門亦有冷門，讓大家探索世界的不同領域。 重新翻看2020年的最佳旅遊國家名單，看到北非的摩洛哥（Morocco）榜上有名（排第九）。摩洛哥近年成為自遊行的旅遊熱點，因有獨有的異國景色，加上旅遊配備相對其他非洲國家充足，擁有可持續發展的時尚摩洛哥傳統民宿，而且面向大西洋延綿不斷的海岸線，配合近來大有改善的基建設施，交通更便捷。遊走在古典和現代之中，非常適合初次踏足非洲的旅遊人士。 撰文︰方婕

摩洛哥氣候宜人，享有「北非花園」的美譽。（Getty Images）

位於地球另一邊的摩洛哥在非洲大陸的西北部，在直布羅陀海峽南岸附近，對面北岸為西班牙。摩洛哥地形比較複雜，有山有水，中北部是峻峭的阿特拉斯山脈（Atlas Mountain），東南部是撒哈拉沙漠，西北沿海一帶為狹長的平原。由於阿特拉斯山脈阻擋了南部撒哈拉沙漠的熱浪，使得摩洛哥氣候宜人，長年綠草如茵，享有「北非花園」的美譽。

摩洛哥是我踏足非洲的首個國家。說起摩洛哥，立即聯想到著名的撒哈拉沙漠，腦海中湧起杳無人煙的景象；又浮想起《一千零一夜》（天方夜譚），當中天馬行空的故事令這片阿拉伯國度更加夢幻神秘；動畫《阿拉丁》不少場景就建構在這片土地上，虛構的「阿格拉巴」城市，如此美輪美奐又引人入勝。

坐落山城之間的舍夫沙萬曾經是猶太人的避難所，如今是流浪貓的天堂。（Getty Images）

如夢如幻北非花園 饒富意味的絢爛色彩

我乘坐由英國倫敦出發的航班抵達摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech），在飛機上遇到一位在美國念建築的摩洛哥女生。她告訴我當地人用上不同的色調來粉飾每個城市：紅色的馬拉喀什、金色的撒哈拉（Sahara）、米黃色的菲斯（Fez）、藍色的舍夫沙萬（Chefchaouen）、白色的卡薩布蘭卡（Casablanca）……說來娓娓動聽，令我對這個國家更為期待。

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紅色之城馬拉喀什 市集如阿里巴巴寶山

抵達馬拉喀什已是晚上十時多，城外的街道非常昏暗，突然有數名身穿長袍的男子經過，氣氛詭異。再仔細觀察，我才發現不少男子都穿上這類長袍。好奇心驅使下在網上搜尋，得悉它叫「吉拉巴」（Djellaba），是柏柏爾人（barbari）的傳統服飾。尖帽寬身連身袍一般以棉及羊毛製造，具有禦寒、防曬、擋風沙的功能。柏柏爾人並不是單一民族，它是文化、政治及生活相似的部落族人的統稱。北非約有1,400萬至2,500萬柏柏爾人，主要集中在摩洛哥和阿爾及利亞，在摩洛哥的柏柏爾人和阿拉伯人的比例是九比一。高級的吉拉巴服裝也是重要宗教和官方活動的指定服飾，官員穿着吉拉巴出席議會已成為摩洛哥的象徵，此舉大大增加國家在國際舞台上的能見度。

馬拉喀什在當地原住民語裏有「上帝的故鄉」之意，這片被上帝眷顧的沙漠綠洲不僅是摩洛哥第二大城，更是快樂的不夜城。



上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《上帝打翻調色板 剛好落在摩洛哥》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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