在香港行山，在一些地勢險要的山徑兩旁，時會發現輔助繩索。這些由山客自行繫綁的繩索雖然有助上落，但材質參差，常現破損。要是過分依賴，容易發生意外。由於這些繩索並非位處經管理的行山徑，管理單位一般不會維護，只會在有需要時將之移除。惟不論是保留、移除或改建輔助設施，都是各有利弊，問題不易解決。

行山風氣日盛，安全意識卻未見相應提升，而這些不可見的風險卻往往是最危險的。（資料圖片／潘思穎攝）

最近，台灣聖稜線的素密達斷崖增設了一條輔助鐵梯，也引起一番熱烈討論。這條聖稜線並非入門路線，台灣國家公園登山路線分級系統將之列為最困難的C+級（非雪季等級）。據知該斷崖當中有一段岩面內陷，下攀時落腳點易被身體遮擋，具相當危險性。我沒爬過這條山線（大概也沒有能力去爬），也不熟悉當地地形，不敢多加評論。當地民眾對此卻反應不一。反對者認為鐵梯破壞自然景觀，利用原本繫設的繩索上落已足夠，也擔心人們因此掉以輕心，在準備不足的情況下挑戰高難度路線；支持的一方則認為安全第一，美醜其次，並表示當局在最困難處加強安全設施，理應得到肯定。

台灣聖稜線的素密達斷崖增設一條輔助鐵梯，引起網民熱烈討論。（雪霸國家公園登山資訊分享站FB圖片）

不妨想像一下：在狗牙嶺的險要處加建一條鐵梯，我們也可以預期會出現類似的兩極意見。

憑藉個人觀感或行山經驗去表態支持或反對自是容易不過。然而各執一詞，只能爭個沒完沒了。或者更值得我們思考的是：原本那是一條怎樣的路？路徑使用者包括了哪些人？山徑出現了什麼問題？原因又在哪裏？增建的設施能夠有效地解決難題，還是衍生更多的問題？

山徑管理涉及多個面向，首要釐清的是該地的環境特質，諸如自然地貌、生態環境或歷史文化等，而周邊的山徑也應以此作為定位，在設計上因應景觀欣賞、棲地保護或環境教育等設定功能而訂定所需要的輔助設施……