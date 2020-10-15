香港政府的智慧出行計劃仍處「播種」階段，但在商業領域，已有一些智慧出行相關的應用科技密密起動。本港兩家電訊商分別研發出停車場的智慧泊車方案，以及與隧道公司合作推展智慧交通管理系統，並尋求商業化的可能性。

和記電訊行政總裁古星輝。（受訪者提供）

智慧泊車 主打「無感出入」

停車、泊卡、開閘、踩油。駕駛人士以往出入停車場，一般都要經歷這幾個步驟，雖然耗時不多，但到了假日或者繁忙時段，在一條長長的車龍排隊，難免讓人心煩氣躁。和記電訊行政總裁古星輝介紹，集團的智慧泊車方案去年落地，目前已應用在數個商場和辦公樓，主打「無感出入」，即車輛抵達閘口，高清鏡頭透過影像識別技術，辨認已經登記的車牌號碼，自動開閘和關閘，「我們的方案可以做到過了減速壆、車速減慢後，在不完全停車的情況下，已有足夠時間辨認車牌號碼和放行。」

數碼通科技總裁鄒金根。（受訪者提供）

隧道智慧管理 預先分流

數碼通（SmarTone）與本港其中一家隧道公司合作，提供智慧交通管理系統。數碼通科技總裁鄒金根向《香港01》表示，系統透過設置高清視像鏡頭實時監察隧道內外環境，當有非道路使用者或物體闖進，系統能即時作出反應，避免意外發生，以及做到流量管理，令運作更有效率。

上文節錄自第235期《香港01》周報（2020年10月12日）《 電訊商進軍交通業 大數據分析成「副產品」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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