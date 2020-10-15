深圳經濟特區昨日（10月14日）舉行成立40周年慶祝大會，國家主席習近平特此南下發表重要講話，充份肯定深圳實踐「改革開放」的成就，以及推進「一國兩制」的作用。此前不久（10月11日），中央剛發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）》，當中賦予深圳更多更多權力和責任，要求當地完善市場配置和創新環境機制，包括深化土地管理制度、強化高端人才引進制度等等，力求成為粵港澳大灣區的核心引擎和社會主義現代化的城市範例。對深圳而言，這無疑是巨大的「生日賀禮」，但對自視「深圳之師」卻陷入改革困局的香港來說，卻是震耳的警鐘——究竟香港應該繼續獨善其身不思進取，還是解放思想積極造就「港深利益一體化」，相信答案不言而喻。

2020年10月14日，習近平在蓮花山公園與隨行官員交談，了解深圳經濟特區發展情況。（新華社）

國務院參事、全國政協經濟委副主任、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫早前接受《深圳商報》訪問時指出，深圳奇蹟歸功於「有效市場」和「有為政府」——企業家能做的，就放手讓企業家去做；企業家不能做的，就需要政府幫忙解決問題。反觀香港，看似擁有更有效率的市場，但也有個「無為政府」——對於市場不能解決的問題，政府也不敢出手調控，最終導致分配失效，形成深層次矛盾，影響香港社會的方方面面。如今，一河之隔的漁村搖身一變「鵬城」榮受大禮，而日漸黯淡的「東方之珠」就更應該敲響警鐘。

拆禮物：實現「中國特色社會主義」，做大灣區「核心引擎」

在經濟特區發展的第40年的節點，中央發表深圳《方案》，意在何為？回顧過去，深圳作為第一批「經濟特區」借著制度優勢高速發展，成功實現「中國特色社會主義」；其成功的經驗隨後更被應用於全國，深圳「特區」便不再「獨特」。幸而，這份「禮物」賦予了深圳一個更特別的身份，成為「中國特色社會主義先行示範區的綜合改革試點」，並且在重點領域和關鍵環節的改革上擁有更多自主權力，得以承前繼後，深化「改革」路徑。

「這個就等於是第二次改革開放。」前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民評價道。從國家層面，《方案》將深圳放在了「中國特色社會主義示範區」的地位，賦予深圳種種特權，其中包括土地制度改革、市人大立法權、科創板改革等等；當中更要求廣東省政府為深圳市「開路」，賦予深圳「省級經濟社會管理許可權」，希望深圳從「試驗田」變成全國的「示範區」，不行就再改進。

從粵港澳大灣區層面，《方案》進一步強化了深圳作為大灣區「核心引擎」的地位。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的基本原則有八個字：「創新驅動，改革引領」。無可否認，深圳是全國最成熟的科創城市，也是當之無愧的驅動引擎，正如深圳市委書記王偉中所指，深圳產業鏈非常完整，特別是以電子信息為主的產業，產值佔全國六分之一、是全球十分之一。洪為民更指出，《方案》裡的「推動科技成果轉換」、「知識產權保護」、「數據產權制度」等等，都是促進科技創新的基礎配套，「都是很新鮮的，全國沒有地方能做的。你現在深圳去做，做成功了，就能推動整個大灣區的發展。」

林鄭月娥接受深圳衛視訪問，稱不介意深圳的本地生產總值（GDP）超越香港。（深圳衛視截圖）

敲警鐘：加深本港產業固化、科創人才流失

誠然，深圳收到的「大禮」，有不少政策惠及香港。例如，《方案》放開了金融、教育、前沿技術等行業的外資准入限制，有助香港優勢產業開拓深圳市場。《方案》也鼓勵深圳企業赴境外上市，在國際時勢動蕩下，香港作為最近的境外市場，相信是深圳「獨角獸」的首選。

不過，《方案》也為香港敲響警鐘。

「很不幸的是，能加入深圳『玩』的，都是有能力的人。（如果）這個《方案》落實得好，那麼我們的金融業將進一步加強，但也令產業問題更加固化。」洪為民說道。從《香港01》整理《方案》與香港相關條文可見，受惠者多數來自寡頭壟斷行業和公共事業，如果這些行業借助深圳騰飛機遇繼續壯大，香港的產業失衡將更加嚴重，階級差距也會進一步深化。

除此之外，香港人才也可能大量流失。因為包括深圳在內，大灣區早就出台不少吸引香港創科人才的政策，如今《方案》更明確要求深圳強化高端人才引進制度，加上深圳本身已形成的創科土壤和資金支持，相信將對本港創科人才造成巨大「誘惑」。特首林鄭月娥日前應邀北上出席慶祝活動時，便帶同創新及科技局局長薛永恒隨行，她更在受訪時明言正與深圳市委磋商更高層次的創科協作方案，可見兩地既是競爭對手，也是合作夥伴。

香港中文大學地理與資源管理學系系主任沈建法就指出，人才流動對經濟發展本是好事，但是香港應先建設好自己的環境，才能產生「雙向流動」：「最重要是我們需要提供發展機會。產業有發展，各方面的需求和工作產生了，人才自然就會留下來。但如果香港經濟不行了，收入又差，那你就會把人才推出去。」

國家主席習近平在深圳發表重要講話，由粵港澳合作促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。（資料圖片/李澤彤攝）

找瓶頸：土地問題不解，產業難有發展

目前，香港產業發展主要受制於土地問題。以創科產業為例，創科的上游是教育與研究，需要基礎研究支撐；下游則是先進製造業和科技企業，可以將「想法」落地變成「產品」。問題是，香港的上游雖有較高競爭力的院校，也有紮實的基礎研究能力，缺唯獨乏應用型人才——偏偏香港的住屋成本過高，往往都令這類人才卻步；至於下游，香港更加缺乏土地發展先進製造業、興建科技企業園。

然而，特區政府似乎未能意識有關問題。林鄭月娥前日（10月12日）接受深圳衛視訪問，提到「落馬洲河套地區」建設進度時，竟然盛讚「香港工程效率很高」，又指兩年後可交地建屋、四年後可落成入伙，完全漠視該區發展耗時10多年仍然未有存進的事實。林鄭又接著說，已經有不少科研機構及公司對創新科技園感興趣，但是要幾年後才能有地方給他們用，所以這些機構都要「暫居」深圳。

也就是說，香港明明憑藉領先的教育資源和科創能力，吸引了世界尖端的機構，如今卻因為「無地」而將人才拱手讓給「鄰居」——但特首卻說這是「效率高」，實在貽笑大方。

被特首誤判的，還有土地開發與生活成本和人才去留的關係。林鄭月娥竟然覺得香港人才需求高於土地：「我由三年前上任到現在，承諾投入科創的資源高達一千億港元。所以在錢和政策都有的情況下，現在最缺就是人才，在香港還有部分欠缺的是土地。」沈建法則指出：「我們這麼多年的土地和住房問題沒有解決，我們怎麼把人留住呢？」

香港確實缺人才，但如果人才來到香港發展需要承受高租金，亦無法通過自己的薪酬實現「住房自由」，人才還會選擇留在香港，成為營營役役的「房奴」嗎？政府不去探究人才不願留港的根本原因、不去解決土地和房屋問題，反而以為投入近千億元就可吸引人才，可謂「本末倒置」。

創科園設計概念圖（區議會文件相片）

學經驗：打破壟斷，做個「有為政府」

值得一提的是，深圳早期學習「香港模式」，同樣導致房屋價格大漲，例如據中國國家統計局數據，深圳樓價過去五年漲幅達79.9%，領跑全國其他城市。不過，深圳市政府始終比香港政府更加「有為」和靈活，為了抑制樓價上漲，先是出台限購措施，後又宣佈要讓六成民眾住入公共房屋，轉學「新加坡模式」。

是次《方案》更是賦予深圳「大刀闊斧」進行土地所有制改革的權力，無疑可以助力深圳地產市場的轉型。例如《方案》授權深圳市政府轉「農業用地」為「建設用地」，推進二三產業混合用地，盤活利用存量工業用地——總結來說，就是給深圳市政府自主權去開發土地，增加土地供應，改善土地管理。只要房屋問題解決，配套的公共設施進步，深圳要成為具國際競爭力的人才中心根本不是問題。

而香港呢？仍然苦苦糾纏於土地問題，政府的「無為」導致土地壟斷長期存在，單單是被地產商和新界鄉紳長期壟斷棕地及荒廢農地就多達6700公頃，當局難言增加房屋供應。據聞特首現正想方設法「充實」《施政報告2020》的內容，假如港府能夠學習《方案》的解難路徑，做個「有為政府」，收回閒置土地、活化工業用地，我們又何愁發展不了創科產業？相信屆時香港才能具備與深圳共同打造國際創科中心的資格。

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