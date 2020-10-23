【醫護罷工】究竟「全面封關」是政治還是工業訴求？

新冠肺炎襲港之初，乘反修例之勢成立工會組織的「醫管局員工陣線」，曾於2月發動要求特區政府全面封鎖內地關口的醫護罷工行動，引發政治凌駕科學之爭；事隔8個月後，醫院管理局向參與罷工的7000多名醫護發信，要求解釋當時缺勤原因，工會則反駁指是合法罷工，並非無理缺勤。論爭的關鍵在於，「全面封關」究竟是個政治還是勞工權益訴求？而以捍衛醫護安危為由的罷工，究竟是不受法律保障的政治行動，還是有明文賦權的工業行動？

根據醫管局人力資源部向參與罷工職員發出的電郵，當中列出員工缺勤日子，要求他們作出合理解釋，否則將以無故缺勤處之。醫管局員工陣線與律師團隊商討後，日前（10月18日）向會員提供回覆範本，重申香港居民享有參加罷工的權利和自由，又強調上述醫護罷工是受法律保障的工業行動，因此僱主無權以缺勤為由解僱員工。

乍聽之下，言之鑿鑿。然而，必須指出的是，儘管《基本法》的確賦予港人參與罷工的權利和自由，但《職工會條例》所指的「罷工」，一般是因勞資糾紛引發的談判手段——即勞方透過拖慢甚至癱瘓生產秩序和效率，要求資方答應改善勞方待遇的訴求——而非政治行動。換言之，如果「全面封關」是一個沒有觸及醫護工作權益的政治訴求，那麼在現行法律當中，連續數天的「醫護罷工」極有可能不被當作「罷工」，也不受《僱傭條例》的保障；因此，釐清醫管局員工陣線發起罷工之真實目的，對於他們應否承擔相關責任顯得尤為重要。

先看「醫護罷工」的性質，當中可謂「政治味濃」。（資料圖片）

「政治行動」還是「工業行動」？

先看「醫護罷工」的性質，當中可謂「政治味濃」。

從醫管局員工陣線Facebook專頁的貼文可見，工會真正的抗爭對象是「特區政府」，而非他們的僱主「醫管局」——儘管他們在2月2日發布的「罷工終極懶人包」中，表示罷工是為「促請醫管局向政府發公開聲明施壓」，以禁止任何旅客經由中國入境、確保口罩供應充足，同時「促請醫管局確保員工工作環境的安全」，包括提供足夠隔離病房、醫護配套、承諾不會秋後算帳；然而，明眼人不會看不穿，「醫管局」的存在是「特區政府」的幌子，這從工會醞釀罷工期間的貼文足見端倪——例如工會於1月23日香港出現首宗確診個案後發表《政府無能，港人自救》聲明，只要求特區政府「立即拒絕旅客經中國入境香港」；至於1月28日的《守護香港宣言》亦顯示，工會是「為了對抗當權者的無為而治」，以「阻止政府及醫管局賠上港人寶貴的性命」，所以必須向當局施壓——「醫管局」沒有什麼角色可言。

為什麼醫管局員工陣線不敢「光明正大」地發動「政治罷工」？參照工會於1月26日解釋罷工因由的製圖，當中明確提到「現行《勞工法例》下，因政治原因罷工未受相關保障」，而「以工會身份組織以勞資糾紛為主軸的罷工行動」可以納入《僱傭條例》的保障，所以工會需要凝聚一眾醫護的力量，藉此成為「向醫管局爭取訴求的談判代表」——這可謂「畫公仔畫出腸」，足見工會如何利用「勞資糾紛」的名義，包裝這場高度政治化的罷工行動。

為什麼醫管局員工陣線不敢「光明正大」地發動「政治罷工」？（資料圖片）

「爭取權益」抑或「渲染政治」？

當時為了爭取社會支持「全面封關」，醫管局員工陣線曾經斥責特區政府「以政治凌駕專業」；然而，他們何嘗又不是「以專業包裝政治」？從工會的最終訴求「拒絕旅客經由中國入境」可見當中的政治意味，是企圖延續自反修例以來所鼓吹的「反中」情緒和「區隔」思維，因為他們由始至終所針對的只是「中國內地」，儘管其時疫情已經擴散到全球各地，他們卻沒有要求當局封鎖其他具備感染風險人士，包括其他地方入境旅客和從內地入境港人。

誠然，面對新冠肺炎疫情肆虐，醫護每天疲於奔命，也承受極高的感染風險；因此，無論是要求增加防護設備，還是提升薪酬待遇，都屬人之常情，局方和港府也應酌情處理。不過，如果一個聲稱維護醫護權益的工會，不但違反專業精神，甚至時刻以政治掛帥，令罷工行動脫離改善工人權益的純粹本質、把罷工行動操作成為政治鬥爭的工具，那著實令人唏噓。

根據1894年出版的工會運動重要啟蒙《工會歷史》，工會普遍被定義為「旨在維持和改善僱傭環境的受薪者持續性組織」。然而，觀乎聲稱致力維護醫護權益的醫管局員工陣線的主要工作，從其Facebook貼文可見，當中有七成都是針對特區政府和中國內地的「政治Post」，即大多與改善醫護待遇等切身權益無關，更遑論「維持」和「改善」僱傭環境。

對於醫護工會高舉政治訴求，不少人或會辯稱「政治與生活息息相關」、「政府有責任保護醫護安危」等等。（資料圖片）

勿把政治和專業混為一談

對於醫護工會高舉政治訴求，不少人或會辯稱「政治與生活息息相關」、「政府有責任保護醫護安危」等等——然而，如果這種牽強的理由也足以成立的話，那麼日後所有「政治罷工」都應該享有法律保障，例如去年「8.5罷工」參加者也可以聲稱，基於社會嚴重撕裂，黃藍不時街頭毆鬥，加上個別警員未能專業執法，導致人心惶惶，擔心上班途中無故被擊、無法按時完成工作，所以參加罷工並提出「五大訴求」，冀港府還以正常工作環境云云——幾可預見，所有極具政治意味的罷工活動，會被演繹甚至扭曲成維護工人權益的工業行動。

醫管局是受政府公帑資助的法定機構，大疫當前，醫管局僱員更應嚴守本份，發揮醫療專業服務大眾，而非被政治把戲衝昏頭腦，棄廣大市民於不顧。無可否認，特區政府在反修例風波當中顯得相當無能，及後的防疫抗疫表現同樣令人失望，必然觸發社運情緒——然而，如果這些青年專業人士有志從政，更需好好區分專業和政治，不可將其混為一談，甚至以專業包裝政治，令市民福祉淪為「政治遊戲」的犧牲品。罷工醫護需在今日（10月23日）之內向醫管局解釋缺勤因由——當下正是時候反思當日發動罷工的魯莽，向市民展現政治承擔。

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