美國大選2020｜選戰之後　香江再定位

美國大選臨近，世界政經格局面臨再洗牌，美國國內經濟政策何去何從，其改變又會怎樣影響香港經濟的發展? 撰文︰鄧希煒、林康聖

美國大選臨近，世界政經格局面臨再洗牌。（美聯社）

特朗普經濟學主張降低稅率、減少政府監管、控制移民，和主導美國製造業回流；對外行單邊保護主義。假如繼四年前再一次發生「大選驚奇」，近期受全球資本追捧的新能源版塊將回吐，中美關係在短期內將升温，而環球地緣政治將會升溫，化石能源將再一次受市場青睞。

相反，拜登現時定位有些尷尬。在全球民粹盛行，左右派極度分裂的情況下，在擁抱自由開放民主黨中，拜登屬温和建制派。我們可期望他當選將重視「環境、社會、企業管治」（ESG，即Environmental, Social, Governance）概念，行左派政策；對外被黨內和國內鷹派綁上「新冷戰的戰車」 行自由派現實主義，著重透過外交和多邊關係極大化華府利益，和中國關係亦敵亦友。筆者可預視新能源及基建相關行業將會受惠。化石能源、醫藥及金融等產業則受累，拜登首推環保概念政策及擴大奧巴馬醫保。

無論哪位候選人當選，美國及其盟友對華政策勢必更趨強硬，儘管在形式及手段上或許會有所不同。當美國視香港為中美貿易戰及「新冷戰」籌碼 ，國家亦不會輕易讓步及妥協，可預視針對香港打壓及制裁將會不斷 ，像獵人捕捉到獵物一樣至死方休。

香港面臨的困境是「前有狼，後有虎」， 金融業、貿易及物流業首當其衝。東京、新加坡和倫敦均希望瓜分香港經濟發展的「遺產」。近日，日本副首相兼財務大臣麻生太郎更打開口牌，稱香港吸引力減弱屬日本機遇，日本將研究成立銀行業經濟特區，希望吸引香港人才及生意。

如此種種，香港經濟 ，休矣?

港大經管學院經濟學教授鄧希煒教授預視，美國針對香港打壓及制裁將會不斷 。（資料圖片／羅國輝攝）

在 「雙循環」中尋寶 ，「大數據」新賽道再出發

香港在社會運動、新冠肺炎及中美博弈等三大本地及環球因素夾擊下，短中期內要重拾經濟增長不容樂觀。觀乎「保就業計劃」即將完結，加上近日有大型企業大規模裁員，勢必在其供應鏈掀起裁員漣漪。政府的失業數字向來滯後，本地真正的失業人口恐怕早已達雙位數字，民生陷入苦困狀況。

國家在「十四五規劃」之時，提倡以雙循環作為新的經濟引擎帶動三頭馬車（出口、消費需求和投資）增長。倫敦大學亞非學院中國研究所及牛津大學中國中心研究所研究員George Magnus指出 : 雙循環就是作為「中國製造2025」產業戰略的一部份。其一，是作為後來者的優勢，比發達國家技術創新、產業升級的速度更快；其二，是換道超車優勢，內外需相互促進，加強新的產業革命時期（發展 5G，半導體及雲端服務等），艱鉅的改革最終將使國內內需受益。 中國看到一個更為緊迫的政治和國家安全議程，利用華府目前的政治和經濟分歧及干擾，加速中美脫鉤並減少對美國高科技產品的依賴。

香港須配合國家雙循環大局發展。（資料圖片／歐嘉樂攝）

中美博弈之際，香港作為中國的一份子，只能選邊站配合國家雙循環大局發展。有意見認為香港的角色將會被邊緣化 ，筆者認為香港從來也是外向型經濟，不與時並進早晚也會被淘汰。過往數十載香港靠四大支柱產業發展，但當世界經濟劇變，受大眾鐘愛的銀行股也有不派股息的一天，股價一沉不起。正如香港現時所面臨的困境——當老牌藍籌及舊經濟退場，坐食山崩，不是上策。

綜合美國大選形勢及配合國家政策，筆者早前倡議本港以再工業化為第三次經濟轉型主軸，重拾增長勢頭。本港產業發展的重點，應先從比較優勢行業（如金融及醫療）出發，建立高科技製造業。網上銀行、大數據及金融科技化是未來新經濟趨勢，亦是雙循環的重中之中，以數據流帶動技術、資金流及人才流。

其中一項可以考慮加大發展的項目是數據中心（IDC）。本港在數據中心具競爭優勢，在電訊基建配套及國際頻寬接駁能力，本港均達至全球最先準水平。加上國家大力加強自主研發，國內數據中心需求勢必大增。據戴德梁行研究發現，2018至2020年（首8個月）的整體交投量已達57億美元，是2015至2017年同期的7.2倍，香港位列亞太區最具吸引力的數據中心選址第四，緊隨新加坡、悉尼及東京。如「本地薑」數據中心龍頭新意網（1686）屬新地（16）旗下，以舊經濟帶動新經濟，在協同及規模效應下發展， 力證香港也有能力及資源發展大數據產業鏈。

香港改革產業結構，就能帶動經濟復甦。（資料圖片／歐嘉樂攝）

近年香港青年上流機會不足，其中一個原因是香港缺乏多元出路。需求驅動下，尖子大多投身銀行及專業行業，其他青年難以找到平台加以發揮所長，導致人才流失，長遠而言不利本港雙創發展。有見及此，香港大學去年也配合此發展願景，推出跨學系金融科技本科課程，為香港建立及培育「未來人才庫」，解決高科技新經濟產業鏈人才荒。

近年，筆者亦留意到傳統地產商及一些大型企業開展創新部門，投資初創發展及新業務，筆者期望不只是「塘水滾塘魚」。哈佛商學院教授Michael Porter提倡的創造共享價值 （CSV）回饋社會不單只是企業社會責任（CSR），精心策劃也能為公司創造可持續ESG 業務價值。

香港要再工業化成功，除有賴商界支持外，亦需政府的科研政策支持及長遠財務支持，並拆牆鬆綁。如此種種，香港作為中國最開放的城市，不但能在雙循環中發揮作用及貢獻，更能為香港殺出一條血路，改革產業結構，帶動經濟復甦。