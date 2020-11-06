德國對新冠肺炎高危人士的定義包括長者和長期病患者。我訪問了朋友的祖母Walli，七十來歲的她平時以單車代步，每日至少踩30公里，她的身體似乎比很多年輕人還要健壯。由於年齡關係，她屬於高危人士。她透露，當新冠肺炎被世界衞生組織（世衞，WHO）定性為全球大流行後，她無法繼續亞洲之旅，當時只好從越南回到德國。為避免受到感染，她和家人只好透過視像見面。

承接上文：【新冠肺炎】德國現場觀察 「歐洲典範」如何對抗疫情．上

我亦向分別在德國工程龍頭公司博世集團（Robert Bosch GmbH）工作的Marc和在德國旅遊局上班的Wolfgang了解，Wolfgang說，年初至今，訪德旅客至少減少了一半，很多原定的計劃都被迫取消，只能改成「網上旅遊」。現時德國的遊客大都以本地人為主，旅客的旅遊取向由城市假期轉為戶外假期，所以，一些自然風景取勝的州份相對較受歡迎。儘管如此，旅遊局的營銷策略不會因此而傾向於本地市場，國際市場的宣傳資源不會減少，但更突顯後疫情時代旅遊的首要考慮—衞生。

第一波疫情的時候，每個人對於衞生都非常嚴謹。很多人都會自備消毒洗手液，一回家便馬上用肥皂洗手。可是，自從疫情緩和及市民習慣與病毒共存後，大家的衞生意識均有放鬆迹象。除了高危人士保持警覺性外，其餘受訪人士都承認自己鬆懈不少，沒有之前那麼緊張焦慮。雖然口罩照樣佩戴，但社交活動卻大大增加。他們有些人認為自己年輕健康，感染機會較低。

德國近日宣布收緊防疫措施，餐廳只提供外賣，以減少群聚及傳播風險。（美聯社）

種族歧視 這裏表現輕微

這場全球大流行除了帶來前所未見的經濟民生衝擊外，還引發了一場種族歧視。因為病毒首先在中國武漢發現，隨着疫症在全球擴散，全球各地的華人都發聲表示遭到不同程度的歧視，如語言暴力和不禮貌對待。

就着種族歧視的問題，我特別找來德國留學的中國學生Qian，她跟我分享只碰到兩次輕微的歧視事件。她住在德國東部德累斯頓（Dresden），恰巧該住宅區域老年人較多，在強制戴口罩前她已經佩戴口罩。措施實施後，反而讓她更感輕鬆自在，因為沒有人會再用「你為什麼戴口罩」的奇異目光注視着她。加上疫情一開始爆發的時候，德國口罩短缺，有些人根本買不到口罩，所以，見到其他人戴口罩的時候反而會令人鬆一口氣。

在疫情爆發的初期，她所遇到的歧視都是來自年輕的中學生，兩次都是對她喊「Corona」，她賞了他們一記耳光和「豎中指」，懶得跟他們理論，並表示他們只是無知。

所以政府宣布強制戴口罩時，幾乎都只戴棉布口罩，因為外科口罩侷促，對比起功能度，他們似乎更看重舒適度。（美聯社）

文化差異 仍然抗拒口罩

雖然德國醫生朋友認為，這一波疫情令大家準備得更好，但亦有人認為大部份民眾都被病毒糾纏了十個月，身心俱疲，謹慎程度不如上一波疫情。根據我的觀察，在公共場所遇到的人，要不是只用一塊棉布或頸巾（根本不能有效阻擋飛沫）當作口罩使用，就是沒戴好口罩，只覆蓋口部，形同虛設。

值得一提的是，我所認識的德國人仍然很不習慣戴口罩，他們初時無法接受世衞對新冠肺炎定性為「全球大流行」，以為不會蔓延到歐洲，所以政府宣布強制戴口罩時，幾乎都只戴棉布口罩，因為外科口罩侷促，對比起功能度，他們似乎更看重舒適度。有一位朋友甚至告訴我，疫情至今只用了三個外科口罩！他說，他會等到口罩爛掉無法佩戴才會更換，我大驚失色，着他不要重用。

對抗新冠肺炎是一場持久硬仗，靠的是個人衞生質素和減低社交活動，顯然易見，人們的危機意識在這波疫情上開始有所鬆懈，恐怕總理默克爾要再次動之以情，以理說服愛守規矩的德國人，才能安然度過這場冬季疫情。

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《德國現場觀察 「歐洲典範」如何對抗疫情》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

238期《香港01》周報精選內容：

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德國現場觀察 「歐洲典範」如何對抗疫情