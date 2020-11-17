新冠肺炎疫情持續肆虐全球，美國的每日新增確診和住院人數在大選後仍不斷刷新紀錄，外界悲嘆「史上最慘淡嚴冬」將至。不過，美國製藥龍頭企業輝瑞（Pfizer）上周一（11月9日）帶來了疫苗捷報，聲稱該公司與德國生物技術公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，有效率高達90%以上，且無嚴重不良反應。這一利好消息讓全世界為之振奮，美股聞訊大漲，航空、旅遊和酒店股隨之抬頭。不過，從疫苗初步結果出爐到徹底消滅疫情，還有很長一段路要走。

輝瑞上周一發表第三期臨床測試的初步有效率數據，表示到目前為止，近4.4萬名參與者中有94人確診新冠肺炎且出現症狀。由於該公司表示疫苗有效率在90%以上，媒體據此猜測患者中有八人屬於完成兩劑疫苗接種療程七天之後的實驗組，86人則屬注射安慰劑的對照組。輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）驕傲地宣布，「對科學和人類而言，今天是大好日子，我們達到了疫苗研究的關鍵里程碑。」

輝瑞指自家疫苗有效率在90%以上，為消滅疫情帶來一線曙光。（美聯社）

九成以上的有效率的確大大超出外界預期。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，傳統流感疫苗的有效率也不過在四至六成之間；美國食品和藥物管理局（FDA）此前也表明，會批准緊急使用有效率在五成以上的新冠疫苗。外界自然對輝瑞疫苗的成績歡欣鼓舞，美國傳染病學界泰斗福奇（Anthony Fauci）更稱：「我要看看數據，但我信任輝瑞，也信任FDA。假如FDA批准了這款疫苗，我會親身去接種，並推薦家人也這麼做……」

缺乏關鍵數據 科學家謹慎樂觀

然而，不少科學家顯得更為謹慎，指輝瑞目前是通過新聞稿發布初步實驗數據，並未發表於經同行審閱（peer-review）的學術期刊之上，其真實性尚未得到驗證，且缺少確診者的具體資料，令外界無法作出進一步判斷。

英國帝國理工學院（Imperial College London）傳染病學系講席教授甘尼（Azra Ghani）強調，輝瑞所指的90%「有效率」（efficacy），是指實驗組中有症狀感染者的數量比對照組少了九成，但尚不清楚疫苗是只能阻止患病，還是能一併防止感染和傳播，以及在後兩方面是否有同樣高的有效率。如果該疫苗無法阻止感染及傳播，接種疫苗的無症狀感染者便有機會繼續播毒，疫苗的實際效用（effectiveness）就會打折扣。

圖為美國輝瑞，與德國醫藥公司BioNTech合作研發的新冠疫苗製圖。（路透社）

值得注意的是，這94個確診樣本暫時仍未能反映第三階段臨床測試的全貌。輝瑞從今年7月底起在美國、阿根廷、巴西和德國招募了三萬名志願者，並在9月將實驗規模進一步擴大至4.4萬人，截至上周一，還有6,000名參與者未完成全套疫苗注射。許多參與者可能尚未在生活中接觸到病毒，隨着時間推移，相信會出現更多確診個案，彼時疫苗的有效率可能會從90%的高位跌落。畢竟，輝瑞此前發表的第一階段32個確診個案分析報告中，疫苗有效率為77%，成績雖也亮麗，但並沒有90%這一數字那麼令人驚喜。

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《新冠疫苗雖傳捷報 憧憬消滅疫情為時尚早》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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