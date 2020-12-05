【本土農業】蜜蜂都會跳「開心舞」？　都市養蜂人盼推廣本地蜜

香港原蜜創辦人佘焯成（Lancelot）曾任教師，但摺起衫袖清潔位於米埔漁塘邊的百多個蜂箱時，動作相當利落。 Lancelot憶述，「我當年因為腸胃差，所以食用原蜜，從此愛上養蜂。其實，經營蜂場跟經營農場差不多，我平時會在蜂場清潔蜂箱，留意蜂巢安全，為蜜蜂驅走侵擾的昆蟲。」

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「養了蜜蜂三年，正是要實踐目標—『從蜂箱到餐桌』（From Hive to Table），希望更多香港人可以品嘗到原蜜的好處。」Lancelot正跟商廈洽談城市養蜂計劃，期望能保育本地的蜜蜂。

今年2月，Lancelot開始推動「香港．城市養蜂．200」計劃，推廣獨居蜂的Bee Hotel，冀成為城中獨居蜂生長孵化的臨時居所。

本土農產品受歡迎

Lancelot表示，今年的生意大升。「我也發覺訂單多了，比疫情前大約增加一倍有多。當初沒有預期網上生意會在市民減少外出的情況下大升。」原蜜可滋潤喉嚨，也有潤肺功效，不像商業生產的蜜糖，已經遭高溫消除所有酵素。市民因疫情而更注重健康，也可解釋原蜜銷量急升的原因。

香港農業是看天吃飯， Lancelot的養蜂場也不例外。他說每次打大風以後，整個蜂場往往被掃得七零八落：「即使我們用磚頭壓着蜂箱，颱風都會將蜂箱吹倒，但我們沒辦法把蜂箱搬到室內保護。有時候十多隻胡蜂飛來，已經可以殺死一整個蜂箱裏上千隻蜜蜂。又或者一個蜂箱的蜜蜂族群去偷其他蜂箱的蜜糖，往往會引起戰鬥，而且一次就會死好幾百隻蜜蜂。」

要做一個養蜂人，首先就要克服遭蜜蜂螫傷的恐懼，慢慢會發現蜜蜂的可愛。牠們勤力採蜜，努力保衛家園，就像人類社會。若細心留意，會觀察到蜜蜂開心時會跳round dance及circle dance。只要溫柔對待蜜蜂，不嚇驚或騷擾，牠們是不會攻擊人類的。Lancelot透露，養蜂以後身體更健康，而且更有耐性。他分享，採蜜時要屏息靜氣，不可以有太大動作，若不夠細心就會被針。

Lancelot分享，採蜜時要屏息靜氣，不可以有太大動作，若不夠細心就會被針。（香港原蜜提供）

談到與大機構合作，Lancelot興奮地說不少商業機構明白本土養蜂的重要，像香港賽馬會過去兩年都有贊助他們的蜂箱，四季酒店也將贊助一些蜂箱，讓他們供應原蜜予餐廳製作下午茶點，餐單更會加上原蜜製作的甜品。

近期，Lancelot正與商廈集團洽商，在大廈天台放置城市蜂箱，將來更會與本地大學合作相關項目。不過，在都市中養蜂，需要克服的問題亦不少，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《返璞歸真 都市農夫要自力更生》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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