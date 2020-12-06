「水耕細作城市農業科技」（Farmacy HK）於2019年在香港數碼港成立，公司的行政總裁麥嘉晉將全環控智能移動農場概念帶到香港，借助售賣機大小的移動農場，將正在生長的作物放入超市、餐廳。消費者既能親眼目睹農作物的生長情況，還能即買即食。此系統可大大降低生產運輸成本，隨時供應新鮮且優質的食材。

麥嘉晉解釋：「全環控智能移動農場佔地僅兩平方米，年產至少7,000棵作物，相當於200平方米戶外農地的年產量，平均每個月能生產約3萬至4.5萬元的農作物。」

本地著名的室內水耕農場「綠芝園」（Farm66）由兩位七十後建築師及咖啡師合作創辦，其室內農耕概念獲阿里巴巴等創業者基金注資3,000萬港元。公司在大埔工業邨設立二萬平方呎種植場，先後研發出多層式垂直種植結構、無土水耕種植、LED波長高效節能技術、雲端控制參數檢測系統、室內魚菜共生生態系統等專利技術。現時，綠芝園每年農產量達36噸，農產品包括各式沙律菜及香草（如羅勒、紫蘇），全部供應本土市場，未來擬大幅提升年產量至180噸。杜拜正與該公司洽談合作，在當地引入新式農業，於沙漠的建築物發展室內魚菜共生系統。

「綠芝園」是本港著名的室內水耕農場，先後研發多項農業科技系統，以提升產量及質量。（資料圖片／吳鍾坤攝）

西班牙建築公司JAPA在世界環保建築比賽FuturArc Prize中，提出前衛的「Dyv-net垂直農場」概念，其外形設計參考自中國梯田，農作物沿着環狀樓層種植，每層均可按需要移動位置，讓農作物吸收陽光及雨水。

此垂直農場採用水耕技術，毋須使用肥料，耕種用水可循環再用，並由實驗室監察農作物生長及分析其營養成份。農場亦可作教育用途，讓市民了解各種農業科技，農場收成可直接運往市區。JAPA更指，香港的大埔區可考慮興建垂直農場。

另外，新加坡跟香港一樣地少人多，同樣依賴糧食進口，但新加坡為應付2030年的糧食安全危機，推出「30-30」計劃……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《未來出路 借助科技實現智能園藝》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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