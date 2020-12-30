新冠疫情持續近一年，為免出現大規模爆發，中小學及幼稚園已三度停止面授課堂。學界鼓吹「停課不停學」，紛紛轉用網上教學，讓學童在家也能如常「上課」。同時，不少企業實行「在家工作」，本要在辦公室上班的雙職家長也把工作搬回家裏進行。於是，「家」成為上課、工作、休息的地方，家長要同時照顧子女、處理家務、完成公事；有些因工作關係不能「在家工作」的家長，要每天為子女由誰照顧而煩惱。許多人以為疫情讓親子間有更多時間相處，然而，「雙職家長」說出的卻是截然不同的故事。

肺炎肆虐，學校紛紛轉用網上授課，對學童甚至家長都是一大挑戰。（資料圖片/陳嘉元攝）

新冠肺炎確診數字居高不下，再次聽到政府宣布中小學及幼稚園停止面授課堂的一刻，有兩個兒子的李媽媽雖然已有所預料，可心裏仍然禁不住一沉。

自年初疫情爆發以來，學校已經歷三次停課，李媽媽與丈夫卻因不能「在家工作」，難以分身照顧孩子，只能把重任「外判」予父母，同時替孩子申請轉校到父母住處附近，方便他們接送。

作為家長，李媽媽擔心自己的子女，也同樣擔心這一代的小朋友。在她眼中，與病毒戰鬥是漫漫長路，即使政府說已採購疫苗供市民注射，她也只是抱持觀望態度。

距離完全「戰勝」疫情，還有一段很長的路要走，而在這段期間受苦的不單是在抗疫前線拼命的醫護人員、在經濟衰退中失業或為生計苦惱的基層市民，其實還有在學的小童及其背後的家庭。

香港自年初至今經歷了四波疫情，學校亦因而三度停課—全港中小學及幼稚園有近90萬名學生被迫停止面授課堂，取而代之的是網上授課，由老師利用電腦進行網絡視像教學，遙距為學生「上課」。

家長也「上堂」？

就算是成年人上網課，一個半小時也已經會（頭）暈，更何況是小朋友？最後整個學習（壓力）又再由家庭承擔。

「就算是成年人上網課，一個半小時也已經會（頭）暈，更何況是小朋友？最後整個學習（壓力）又再由家庭承擔。」儘管教育界多年前已提倡電子教學，教科書更特別製作「電子版」，但過去電子教學終究是輔助品，即使現今世代幾乎人人都懂得使用電腦，但疫情突然殺到，學校突然採用電子教學，要適應用電腦上課，對家長來說還是有點難度。

李媽媽記得，教育局第一次宣布中小學及幼稚園停止面授課堂時，她與丈夫均沒有「在家工作」。當孩子缺席網課的時候，學校老師會致電父母，要他們跟進。當時，孩子在李媽媽的父母家中，長輩不諳電腦，連啟動和關閉電源也不懂，更遑論要打開上網課的電腦軟件，「我好明白老師為什麼要打電話來問，但我真的在這一刻處理不到（孩子缺席網課），網課對於我們來說，是不可能兼顧到的。」

在家長眼中，電子教學的成效不及面授課堂，擔心長久下去孩子的學習進度會嚴重滯後。（資料圖片/高仲明攝）

即使上得到課，學到的又有多少呢？以就讀小學三年級的哥哥為例，數學科正在教除法，在小三的課程中，當進行豎式除法時，被除數不能被除盡，便需要在相應位置「補0」。課堂上早已教過這樣的內容，但哥哥在課後練習中卻完全忘記「補0」。

李媽媽坦言，其他學科即使不上一課，只要努力一點，很容易便追得上進度；但數學科中，不少數理概念是一步步推演下去的，如小四的分數需要小三的除法作為基礎，假如學生未完全掌握到除法知識，在學習分數時就會遇到困難。

李媽媽同時是位中學教師，教的正是應屆公開試學生。她也心疼這一群學生，從年初開始已經間斷停課，教學進度大大滯後，然而，他們轉眼間便要應付公開試，從上課到練習歷屆試題都是自己在家中進行，受到的影響比起剛過去那屆公開試考生更多，背負的壓力也更大。

香港的小朋友在今年是一路落後，不單是他們的知識，而是日後香港的生產力也會落後。你不會期望他們永遠困在香港，而在疫情期間，有些地方沒有停課，世界一直向前行，但香港卻停頓了。

她帶點灰心地說：「香港的小朋友在今年是一路落後，不單是他們的知識，而是日後香港的生產力也會落後。你不會期望他們永遠困在香港，而在疫情期間，有些地方沒有停課，世界一直向前行，但香港卻停頓了。」

「我是比較幸運的—工作關係能夠早下班，足以讓孩子和自己有獨立空間上課及工作。」作為中學教師，早上班，也早下班。她平常下午5時下班，趕得及到街市買菜，趕回家煮飯之後，還有時間與孩子聊聊網課的事，有學得不足的地方，李媽媽會再進一步解說；在家工作時，因住所夠大，兩個孩子和自己可分別在三個不同空間上課及教學，不會「疊聲」或互相打擾。

林媽媽與丈夫是李媽媽口中「不太幸運的一群」。

疫情下暴露託管危機

在疫情爆發之前，託兒服務的名額、價錢、分佈地區及服務時間一直備受批評—輪候時間從半年至三年不等、部份地區並沒有設立資助託兒中心、日間託兒服務大多只開放到下午6時—而在疫情期間，不少託兒中心關閉，本來已經要為照顧問題煩惱的家長變得更加憂慮。

在疫情前，社區託兒服務，無論是價錢或服務範圍，甚至是服務時間亦一直為人詬病。（資料圖片/歐嘉樂攝）

林媽媽如此形容：「在疫情前，還勉強安排到照顧事宜，有突發事故可以請假處理；現在是有突發事故都無可能處理得到。」林媽媽與丈夫育有一名兩歲多的兒子，原來報名的學前預備班因疫情關閉，便臨時報讀另一個仍然開放的班，授課地點位於與她工作場所只隔一條天橋的學前中心，「老實說，教學質素我已沒考慮太多，最重要的是有全日託管服務。」其他家人不能幫忙照顧嗎？「幫忙一兩天是可以的，但長時間的話，其他人也有自己的家庭要照顧。」

人人都以為，父母「在家工作」遇上子女「在家網上學習」，能製造珍貴的親子時間， 但在香港，居住環境狹小，父母連喘息的空間也沒有。「在家工作」只是轉換了工作場所，工作還是要完成，但同時卻要照顧子女。林媽媽斬釘截鐵地說：「就算不提情緒問題或接受得到長期困獸鬥的環境，（在家工作）也沒辦法專注於工作。」

訪問到了尾聲，記者問：這一年是不是她們作為母親最難過的一年？李媽媽不假思索地回答，「不是我一個人艱難，是整個香港都艱難。疫症非主因，但明顯是催化劑，主因是去年的社會運動讓大家都喘不過氣……怎麼說好呢？」她頓了頓，又說：「疫情倒也讓大家都有個喘息的空間。」林媽媽則說：「政府好像完全沒有幫過忙，我們（父母）及託管中心都只有遵從教育局的指令。」

上文刊登於第246期《香港01》周報（2020年12月28日）《疫情下三度停課 雙職家庭倍辛酸》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

246期《香港01》周報精選內容：

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疫情下三度停課 雙職家庭倍辛酸

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