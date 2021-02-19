澳洲企硬規管科網巨擎社會責任 香港豈能甘於人後？

撰文： 吳煥燊 最後更新日期： 2021-02-19 16:45

去年12月，澳洲政府向國會提出《新聞媒體議價法令》草案，要求網絡平台轉載新聞內容須向新聞機構支付版稅，結果遭互聯網巨擘Google威脅停止為當地提供搜尋引擎服務，而澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表明不會屈服。事隔兩個月，正當Google同意向多間澳洲傳媒付款、讓外間看到轉機之際，另一科網巨企Facebook卻突然禁止澳洲用戶轉載和瀏覽當地及國際媒體新聞，以示不滿，引起莫里森強烈批評，斥facebook不應認為自己有管治世界的力量，又謂「欺凌」行為無法阻止付費法規。 無論Facebook最後會否讓步，如果澳洲順利通過新法，對全球科網和新聞生態而言意義深遠，既打擊科網霸權，又維護新聞價值，同樣被Google和Facebook壟斷網絡搜尋和社交媒體平台的香港，也不應該落後於人。

隨著互聯網發展，加上社交媒體服務愈趨成熟，網絡平台成為了群眾接受資訊的重要媒介，對傳統新聞媒體帶來很大衝擊。以往，礙於有限的傳播途徑，加上辦報的資本要求不低，傳統新聞媒體只要穩打穩扎，便能獲得一定回報。但在網絡發達的今天，在網上辦報不一定需要有雄厚的資本，市場競爭者是以往的幾倍，穩打穩扎的內容已難以在百花齊放的資訊中得到關注，鬥快、鬥多、鬥偏的免費資訊令新聞變得廉價。

傳統媒體不再有舊時的影響力，相反，科技巨擘所擔當的「中介」角色接管了這些影響力，在它們以利益為主導的演算技術下，不但操縱着資訊的傳播，更影響不少媒體的生計，因為它們的廣告收益已被網絡平台分去絕大部份——例如澳洲競爭及消費者保護委員會調查發現，每100澳元廣告支出就有53澳元落入Google手中，另有28澳元由Facebook取得，只有19元歸於新聞機構。可是，由於這些網絡平台的存在和使用已被視為「近乎不可或缺」，如果沒有它們作為傳播窗口，新聞媒體極有可能失去大群讀者。

Facebook突然禁止澳洲用戶轉載澳洲媒體的新聞，以對當地政府推動《新聞媒體議價法令》表達不滿。（路透社）

正正因為這些「中介」影響着不少媒體的生計，澳洲政府便以建立公平競爭環境為由推動《新聞媒體議價法令》，要求科企就引用新聞內容向新聞機構支付合理費用，而新聞機構將會就此與科企磋商金額，倘若談判失敗，交由澳洲通訊及傳媒管理局作出仲裁，違者最高罰款1,000萬澳元（折合約6,017萬港元）或當地營業總額的10%。澳洲政府認為，這樣才能幫助處境困難的新聞機構正常營運，否則當新聞媒體倒閉或裁員，不利民主社會健康發展。

不過，Google一開始態度強硬，甚至威脅當局停止提供當地搜尋服務。此後雙方一直爭論斡旋，直至周一（2月15日），即法令在下議院通過的前兩天，澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）突然表示與Google及Facebook在新聞付費問題上取得實際進展，而且非常接近達成極具意義的商業協議，「可望對國內媒體格局帶來真正的好處，並讓記者從原生報道中獲得回報，這應該是一項領先世界的改革。」不久後，Google同意付款予多間澳洲傳媒，包括向Nine Entertainment支付每年3,000萬澳元（折合約1.8億港元）費用；值得一提的是，其實Google早與法國新聞總聯盟達成協議，同意未來三年向對方支付合共7,600萬美元（折合約5.89億港元）。

可是，隨着法令將呈交上議院審議，Facebook在昨天（2月18日）突然宣布，即日限制澳洲用戶分享和瀏覽當地及國際新聞媒體的內容，而澳洲以外的用戶亦無法轉載或瀏覽澳洲新聞媒體的內容。莫里森隨即在Facebook批評FB行為傲慢，令人失望，「自認為可以凌駕政府而不受規則約束」，又謂「欺凌」行為亦無法阻止付費法規。

據報道，雙方仍會繼續對話，但無論結果如何，如果澳洲順利通過法令，對全球科網和新聞生態而言意義深遠。事實上，澳洲要求科企就新聞付費的做法，已經引起其他國家仿效。例如，歐洲議會成員正草擬《數碼服務法》和《數碼市場法》，可能跟隨澳洲強制Google和Facebook就轉載新聞付費；另外，加拿大新聞媒體協會亦與當地大型報章聯手，以「開天窗」形式叩問「想像一下新聞不存在會是怎樣」，藉此向加拿大政府施壓，要求渥太華強制科企發布由媒體生產的新聞內容時付費，而加拿大文化遺產部長已表明將就此提呈新法。

莫里森批評Facebook的行為傲慢，並稱「欺凌」行為無法阻止澳洲政府通過付費法規。（Getty Images）

可以想像，假如有關法案獲得通過，有望為傳媒業界帶來裨益，令新聞有價。作為全球媒體競爭最為激烈城市之一的香港，也是各大網絡平台使用最為普及的地方，根據香港浸會大學傳理學院的《香港媒體數碼發展報告2018》，有超過四成半香港市民透過社交媒體獲取新聞資訊，其中Facebook是獲取新聞資訊的最主要社交媒體平台；同時，Facebook也是香港媒體最常用的內容推廣平台，87家（64.4%）媒體擁有Facebook帳號，其次為YouTube，有58家（52.9%）媒體採用。研究亦發現，傳統媒體受制於廣告作為主要收入，在轉型成為網媒提供免費新聞後，沒有足夠資金支援新媒體技術，難以維持以往人手和運作模式。

可以說，香港新聞媒體的處境並不比澳洲或其他地方樂觀。然而，當其他政府已經相繼致力維護新聞有價，特區政府似乎無動於衷，媒體業界也不太重視。事實上，新聞媒體在過往幾年的轉型當中，由於大多缺乏數碼發展戰略和網絡經營意識，基本上以為只要把紙質內容放到網上、加上即時新聞的更新和社交媒體的傳播，就能夠應對時代洪潮，卻令自己深受科網巨企掣肘，不但依賴它們傳播資訊，而且被它們的演算技術主宰了新聞內容。

如果特區政府有心促進媒體向好發展，理應着手研究新聞付費的政策，例如仿效澳洲強制科技平台與新聞機構談判，從而制定收費協議。若然如此，除了能為新聞機構帶來一筆可觀的收益、減輕媒體營運負擔，也能藉此維護新聞價值和新聞專業。

更多深度文章：