撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-03-20 12:00

最近藝術界對「非同質化代幣」（non-fungible token，NFT）興致盎然，會否意味傳統藝術市場若不像佳士得（Christie's）般變法—破天荒為數碼藏品競標並天價成交，那就會被NFT取代？

NFT畫家Beeple的作品《Everydays-The First 5000 Days》，近日在佳士得拍賣行（Christie's）以6,930萬美元高價成交。（Christie's；Reuters）（Christie's；Reuters）

藝術數據分析資料庫Artnome創辦人Jason Bailey指出，業界一直依賴實體活動，例如藝術節及現場拍賣，「這種做法數十年來運作良好，適用於嬰兒潮一代（boomers）……但是，年輕世代的價值觀有別，他們更喜歡講求包容、去中心化和數碼原生體驗的品牌。如果佳士得和其他拍賣行只視區塊鏈（blockchain）和NFT為一種潮流，而非藝術品市場的未來方向，那麼，他們將錯過聯繫新世代的機會。」

擁有傳統藝術訓練的NFT畫家Trevor Jones甚至大膽預測，NFT可能會引致屹立已久的傳統藝術市場消失：「目前數碼藝術市場尚在熱身階段，不久將來可能會接管估值約670億美元的（實體）藝術市場。如果傳統藝術市場、藝廊和拍賣行沒有作好準備，預料十至十五年後會被淘汰。」

有藝術業者認為，面對「互聯網畫廊」衝擊，傳統藝術市場需要尋找新的生存方式。（Reuters）

藝廊策展人將「壽終正寢」？

不過，有些藝術從業者認為，傳統藝術生態不會就此消失。網絡藝術平台及藝術家聯盟FELT創辦人Mark Sabb也不同意藝廊不轉投NFT懷抱就會倒閉，他指出很多收藏家同時購入實體藝術品和NFT作品，而且不同創作各有不同的欣賞方式，「最終我們可能看到蓬勃發展的NFT空間與傳統藝廊並存。」NFT藝術家Beeple認為，即使NFT或數碼藝術興起，傳統藝術專家仍有其角色：「觀眾渴望有人過濾『雜訊』，展示真正高質的作品。因此，我並不認為這是藝廊或（實體）策展的末日。」

然而，歷經2018年加密貨幣圈的寒冬，或者會令人懷疑，從中衍生的NFT能否站穩陣腳。藝廊bitforms gallery創辦人Steven Sacks批評Beeple天價般的數碼藝術品純粹是炒作。藝術品銷售網站Artsy行政總裁Mike Steib質疑，Beeple的成功在於新鮮感和網絡人氣：「如果拍賣行賣的是受歡迎程度排第27名的第520版作品，收藏家還會不會這麼亢奮？」

有NFT收藏品買賣業者預期，加密藝術品也會類似比特幣，愈來愈獲大眾接受。圖為NFT畫家Beeple的作品。（Reuters）

NFT交易平台Nifty Gateway創辦人Duncan Cock Foster估計，當比特幣（Bitcoin）愈來愈受到主流接受，加密藝術也有此趨勢：「比特幣起初只是科技怪傑收集的資產，現在連對沖基金、保險公司也接納。隨着大家對這概念更熟悉，將來也許會看到藝術機構收藏NFT。」事實上，一些藝術家抱持比特幣散戶的「怕走寶」（FOMO，fear of missing out）心態。曾參與電影《哈比人》及電玩《Halo》的概念藝術家Ben Mauro最近高價售出NFT作品，他坦言這多少因為幾年前錯失了買入比特幣的時機：「比特幣在金錢上的效力也會出現於藝術界。我錯過了一次，今次不會了。」

不過，不少NFT參與者承認市場不乏投機份子，甚至包括他們自己。NFT投資者Nate Hart早於2017年涉足市場，見證不少NFT大幅升值。他分享轉手獲利的經驗：「當時有點被嚇到，感覺很不真實。我只是在『對的地方、對的時間』碰到運氣，當然也冒上風險。雖然NFT空間增長不少，可是我認為這只是泡沫。」

有NFT收藏家坦承，現時這圈子充滿投機分子。圖為NBA推出的NFT收藏品Top Shot。（Top Shot）

何況，NFT的機制也非滴水不漏。漏洞在於，並非所有NFT都會在鑄造過程中確認該用戶是作品的原創者。近來加密藝術圈發現盜竊及挪用情況一再出現。著名Pokémon插畫師RJ Palmer、電玩概念藝術家Darek Zabrocki在Twitter發現，大量垃圾（scam）帳戶盜用他們在帖文分享的畫作並製成NFT出售。

隨着近年愈來愈多人參與NFT，部份人覺得情況似曾相識。NFT收藏家WhaleShark估計：「目前99%項目在二、三年後有可能消失，情況類似首次代幣發行（ICO）。」區塊鏈軟件公司Cosmos的首席開發人員Billy Rennekamp提醒：「在2017，年我們有過相似的經歷。現在間間藝廊都在討論NFT、個個藍籌藝術家都在考慮。但是風險太大，當價格下跌，參與NFT甚為高危。如果說我們將經歷另一次的牛市或熊市，我並不意外。」

（節錄）

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《「互聯網畫廊」來襲 藝術市場汰弱留強》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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