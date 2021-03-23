撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-03-23 21:24

沿着英倫海峽，英國與歐洲大陸之間的抗疫差距正慢慢擴大：一邊是英國的疫苗接種活動已覆蓋近40%的國民，大大降低了疫情死亡率，政府得以逐漸放寬管控措施；另一邊，歐洲大陸正面臨第三波染疫潮，迫使法國、意大利、西班牙和德國的政客上周開始不得不延長管控措施。

傳染病學家指出，去年首次在英國發現、傳染性更強的變種病毒是此輪疫情爆發的罪魁禍首。然而，許多人也指出了另一個「元兇」—歐盟。

歐盟的疫苗接種活動確實面對一系列障礙，其購買審批的程序緩慢，監管規則也過於嚴格，再加上決策機制繁複，要經由27個成員國同意，難免費時失事。

英國民眾在倫敦一家藥房外等候接種阿斯利康疫苗。（美聯社）

與以色列、英國或美國相比，歐盟與疫苗公司的談判和批准疫苗使用的速度也較慢。歐盟國家於去年12月26日開始接種疫苗，比英國晚近三周。這導致歐盟一直面對疫苗供應不足的問題。截至上周三（3月17日） ，歐盟的接種率為每百人接種12.18劑，遠遠落後於英國的40.68劑和美國的33.8劑。

談判緩慢 監管規則嚴厲

歐盟官員辯稱，其進程較慢只因談判和法規要求較高，這使他們能夠為歐盟公民取得更佳成果，包括世界上最低的疫苗價格，製藥公司在接種後出現不良反應須承擔民事責任，以及比英國和美國更廣泛的疫苗選擇。

然而，包括諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）在內的批評聲音認為，歐盟偏重於短期的價格考慮，忽視了長期的健康和經濟影響。批評者說，由於疫苗接種進展緩慢，歐盟最終將在生命損失和管控措施的經濟影響上付出更大代價。

上文刊載於第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《疫苗接種「步履蹣跚」 歐盟醞釀另一波脫歐危機》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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