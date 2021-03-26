法治才是香港根本的核心價值｜李浩然

撰文： 李浩然 最後更新日期： 2021-03-26 09:17

2004年6月初香港一群公眾人士提出香港核心價值的宣言 ，他們認為「自由民主、人權法治、公平公義、和平仁愛、誠信透明、多元包容、尊重個人和恪守專業。」是香港賴以成功的優良傳統與價值，為了香港的持續發展而必須維護，同時也可避免香港變成一座「失去靈魂」的現代化大都會。誠然，這個核心價值的概念明顯是以西方民主社會的普世價值作為仿傚的藍本，沒一絲毫獨特的香港元素，理論上放諸任何西方社會也皆適用；可是，在回歸初期香港社會冒起了一股對西方民主思潮趨之若鶩的風氣，因此確實引起不少迴響與共鳴。

事實上，將這些西方產物包裝成香港的核心價值來吹捧在當時的社會上也曾激發起不少爭議；尤其是它明顯忽略了早期香港市民勤奮刻苦耐勞精神的重要性，並沒有聚焦為何香港能從一個小小的漁港躍升為一座世界級城市的原因，此所謂核心價值的概念，骨子裏其實就是崇尚個人自由的保障，完全忽略了作為公民需要對社會付出的責任和承擔，一面倒地向個人主義傾斜。有見及此，社會上出現了另一種聲音，以「獅子山精神」：「努力、勤奮、自強不息、刻苦耐勞、同舟共濟、不屈不撓的拼搏精神」反映香港這個彈丸之地一路走來、點滴凝聚的核心價值。

當然，仁者見仁智者見智，究竟什麼才是香港的核心價值，可說莫衷一是。然而，以一撮政治人物的理念，提升為香港的核心價值，其害處不亞於流於空泛的政治口號，迷惑人心。美其名聚焦香港成功的根本原因（核心價值），避免受到衝擊破壞，繼而將其發揚光大，從而保持香港持續發展的動力，實際上卻是爲了達到某種政治利益的藉口，以偷天換日的概念、混淆公眾視聽，為將來爭取他們心目中的政治目的而搭橋鋪路。

社會上出現了另一種聲音，以「獅子山精神」：「努力、勤奮、自強不息、刻苦耐勞、同舟共濟、不屈不撓的拼搏精神」反映香港這個彈丸之地一路走來、點滴凝聚的核心價值。（楊宇翹攝）

事實上，法治本身的內涵就帶有人權、公義和專業；而和平仁愛、誠信和包容，在中華文化傳統中一直佔有重要地位；因此，該宣言所包含的核心價值「自由民主、人權法治、公平公義、和平仁愛、誠信透明、多元包容、尊重個人和恪守專業」，其實可以被簡單歸納為「民主、法治和文化承傳」三方面。毋容置疑，「獅子山精神」已經廣泛被接納為香港傳奇崛起背後的核心因素，所以，有別於西方社會的中華民族優良傳統文化理應被認定為香港核心價值的一部分。而法治一環就更不用多加贅述，香港的治安和司法制度，在亞太地區一直享負盛名，這也是香港贏得外國投資者信任在本地發展工商業的一個重要基石。

至於民主，從現任終審法院非常任法官、前英國最高法院法官岑耀信不久前於《泰晤士報》撰寫的文章，可以提供既客觀而又發人深省的看法。在文章中，他促請英國政府不要破壞香港的司法獨立，並批評某些政客想以阻礙派遣英國法官到香港擔任終審法院海外法官而向中國政府施加政治壓力，是對民主與法治的誤解。於文中他亦一針見血的指出香港在殖民管治下從來就沒有民主，僅僅在回歸前兩年才引入部分民主制度；雖然所通過的法律並非民主的產物，但執行的法院卻能獨立不受影響地審理案件，而這個司法獨立的特質在回歸後一直被尊重並沒有受到侵蝕。從邏輯上說，如果真像岑耀信法官所講香港從來就沒有真正的西方民主，我們又怎能把它說成是香港由來已久的核心價值？

從數據上看，有民主的地方不一定有法治，反之亦然。（路透社）

再者從數據上看，有民主的地方不一定有法治，反之亦然；可是民主並不是靈丹妙藥，並不能保證社會的繁榮昌盛；然而，法治卻能帶來生活保障、社會安定，由此財富便能累積，經濟才可以穩定發展。從新加坡、印尼、菲律賓和印度這幾個亞洲國家的民主和法治指數就能清楚看出這個道理。新加坡和香港兩地的民主排名不算很高，但是同樣擁有良好的司法體制，他們在全球的繁榮排名也同居前列；反之印度和菲律賓雖然民主的排名比香港和新加坡稍高，但是他們的法治水平卻大幅落後，而繁榮排名跟香港和新加坡亦同樣有天壤之別。

香港的經濟從80、90年代騰飛，主要靠的是優良的法治制度，還有依賴的就是香港人刻苦耐勞、自強不息和靈活變通的拼搏精神，而並非什麼西方鼓吹的民主自由，中國人傳統價值所推崇的是包容、尊重和奉獻，這也跟西方自我中心的價值觀大相徑庭。但是無論如何，向民主方向邁進是世界的大潮流，不能恐懼也不可抗拒，這也是引發現今東、西方價值觀衝突的無硝戰場的原因。社會要認清香港的根本核心價值就是法治，無論如何也不能本末倒置，為了追尋西方的民主而破壞我們的優良法治傳統，任何提倡以違法手段達到所謂的公義必是邪風歪理，荼毒入世未深的年輕人，浪漫化違法和破壞法治的掩眼法，必須受到嚴厲的譴責和唾棄。