【香港開埠180年．三】璀璨夜色背後　天災人禍不斷的六十年代

撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-03-26 19:15

陳炳麟小時候已經擁有一個念頭：若有一份工作可以幫到人，那該多好。13歲那年，看《華僑日報》的社會服務版，才曉得大專院校原來有社工系這一門學科。長大後，報考香港理工大學社工系的前身「香港社會工作訓練學院」，3,000人報名，只收50人，他最終獲取錄，由此開展近三十七年的社工生涯。

六十年代重要事件

1960年 《蘇絲黃的世界》全球上映，外國海員紛紛來到香港酒吧尋找蘇絲黃。

1962年 香港大會堂開幕。颱風溫黛吹襲造成183人死亡。

1965年 香港正式引入東江水，從此制水成為絕響。

1967年 中國文革引發「六七暴動」。

1969年 美國登月成功，本土時裝、玩具、電子產品亦掀起太空熱。

陳炳麟希望服務別人的念頭，萌生於窮苦的鄉下生活。（受訪者提供）

窮孩出城 目眩於璀璨夜色

服務別人的念頭，萌生於窮苦的鄉下生活，以及來到香港的街童成長經歷。從農村來到五光十色的香港，他還記得第一夜，巴士駛經彌敦道，看着滿街霓虹燈，普慶戲院張燈結綵，他看到璀璨夜色下的香港。他攀在婆婆的房子騎樓，看着街外車來車往，足足看了兩、三個小時才倦極入睡。

初來香港，婆婆的生活也困頓，他常常在玩具店前駐足看半小時，不會央家人買，看着已經心滿意足。那時有一口飯吃，已經比鄉下好得多。婆婆不時帶他去吃雲吞麵，三毫子的雲吞麵，婆婆總是站在旁邊看着他吃。

從農村來到五光十色的香港，他還記得第一夜，巴士駛經彌敦道，看着滿街霓虹燈。（資料圖片）

回想起來，其實是婆婆不夠錢吃兩碗，就只讓孫兒吃。在物質不算豐盛的六十年代，許多長輩都克勤克儉，將最好的留給後輩，以孕育下一代，這正是一個城市可以將夢想傳承下來的原因。

六十年代舉家搬往灣仔，住所附近都是酒吧，還有色情場所「綠窗門」，夜裏街頭都是喝醉酒的水兵。

當年香港的樓房很矮，街上的樹很高；在灣仔菲林明道，夜裏靜得可以聽到天星小輪的叮噹鐘聲。（資料圖片）

飢不擇食 靜夜聽小輪鐘聲

他一家人靠着母親打住家工過日子，家中沒飯吃就捱餓，所以，從小對食物沒什麼要求，能夠吃得飽，已經是很幸福的事。每個周日，他會領取教會派發的牛奶，有時還可以領到額外的救濟品。

他小時候是街童，中學時代卻沒有跟同學玩，通常自己一個到處逛。所以就在街上看到一幕幕淒涼的事……

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《香港開埠180年 回溯時代變遷》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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