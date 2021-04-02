撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-04-02 12:00

人類的智慧，理論上沒有疆界，但礙於每個人都是自己經驗的囚徒，因此任何學派發展的時候，難免有所局限。

在東西文明初次碰頭之時，西方人對東方文化感到好奇，但這種好奇，往往帶有獵奇的元素，未必認真審視；而東方對西方的理論固然大開眼界，卻也不一定通盤接受。在洋務運動期間，清代思想家馮桂芬提出「以中國之倫常名教為原本，輔以諸國富強之術」，也就是後來「中體西用」的主張，在應用之時，也強調保留。



可幸，在全球化時代，知識和文化的交流突破了地域的疆界，東方與西方的智慧，比以往有更大的機會互相衝擊、融合，再發展出新的智慧，形成新的思潮，為人類帶來裨益。

靜坐、禪修、冥想已成為不少西方心理治療的方法。（Getty Images）

有些人在尋求知識突破的過程中，巧遇了另一個文明的經驗；有些人來自完全不同的國度，卻對另一個國度的文明知識感到好奇、嚮往，甚至越洋留學；有些人本身就集數個文化背景於一身，糅合東西，發展出自己的洞見。

東西融合並不是什麼新奇有趣的事，當初也許源於獵奇，後來漸獲各方重視，甚至在學術殿堂亦有所體現。近年，西方心理學糅合佛教各家各派精神，探尋身、心、靈的結合。

兩千五百多年前，釋迦牟尼出家修道，覺悟成佛，從此為眾生開啟一條離苦得樂的道路。當時世人念茲在茲的，是如何了生脫死、離苦得樂；兩千五百多年後的今天，佛法仍為世人開示滅苦之道，但紅塵中人關心的，不是生死輪迴的大議題，而是如何解決現世內心和精神上的苦厄，佛法輔導遂應運而生，藉此普渡眾生。

西方心理學有很多概念都與佛理相似。（Getty Images）

英國牛津大學心理學博士畢業的心理治療師Karen Li Foster接受《香港01》訪問時表示，「東方」信仰元素對心理治療或輔導心理學向來有一定影響力。潛意識和心理分析等概念於十九世紀初才納入心理學領域；「最原始」的佛法輔導則可追溯至公元前三世紀，即佛理從梵文廣泛翻譯為其他語言的時期。

來自東方家庭、在西方成長的Karen認為，「西方心理治療納入佛教元素，其主要原因是，任何心理治療的目標，都以佛教的核心哲學為依歸。各種精神狀況來自複雜的依附認同，以及面對生離死別時的存在問題。佛理當中的非判斷意識、放下自在，擺脫任何形式的依戀和情感，正與治療師及患者之間的互動關係類同……（節錄）

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《當西方心理學遇上東方佛學 疫下悟道 探尋心靈慰藉》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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