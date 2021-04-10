撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-04-10 11:00

清末以來，中國社會一度長期動盪，大批中國人往外謀生，產生了「華僑」、「海外華人」這類群體。據《中國國際移民報告（2015）》統計，海外華人華僑已有六千多萬，分佈在世界198個國家和地區。他們對所居國或祖籍國的認同感與歸屬感，是華僑史的重要研究題材。香港大學前校長王賡武是華僑/海外華人史泰斗，由他現身說法，親述本身在認同方面轉變的心路歷程，可說是再適合不過了。 去年秋季，香港中文大學出版社出版了由王賡武親自撰寫的「回憶錄」，原著為英文，分上下兩冊，中文版譯名分別是《家園何處是》與《心安即是家》。 撰文：蕭偉基

王賡武在序言中說，之所以會寫自傳，是因想為孩子留下自己的故事，這方面其實是受他母親影響。王賡武在印尼出生，小時候，母親丁嚴經常向他講述自己在中國的經歷。母親說，說故事是為了讓他了解中國的家人，為返回中國做好準備。丁嚴1993年9月去世前，把她在1980年完成的手稿以非常工整的小楷寫成《略述我五十年之回憶》留給王賡武，成了王賡武自傳中重要的部份。

王賡武父親王宓文，江蘇泰州人，中學畢業後進入南京高等師範學校。該校後改組為國立東南大學，即今日台灣的國立中央大學和內地的南京大學前身。

王宓文年輕時即到南洋教書，先後在新加坡的華僑中學和馬六甲培風中學執教。1929年到了荷屬東印度（現印尼）爪哇島泗水的華僑中學擔任校長，沒多久後回泰州結婚，並把妻子接到南洋，王賡武即在泗水出生。父親後來到了怡保，這個因錫礦而發展起來的馬來亞城鎮，居民以華人為主，包括客家人、廣東人、閩南人等，與王賡武祖籍江蘇的身份明顯不同，所以，他們屬於少數群體。母親覺得兒子應該盡快回中國，以免日久之後完全迷失了自己的身份。

王賡武和父母，回國前攝於怡保家外。王賡武時年16歲。（網上圖片）

王賡武七歲那年，日本侵華，粉碎了他們回國的計劃。熬過了戰爭後，父母再一次準備回國，啟動耽擱了十多年的返鄉之行，他也進入當時位於南京的國立中央大學就讀外文系。但王家在中國的日子不長，第一年的冬天，王宓文病危，遂重回怡保。九個月後，1948年底，由於中國內戰形勢緊張，王賡武也拋下學業，回到馬來亞。

「等待前往中國以及重返馬來亞，這兩者形塑了我的人生，影響遠比我意識到的還要深刻……南京的意識讓我想起人生中似乎幾度追尋的目標，而怡保則代表了我生活其中並學會珍愛的多元文化世界。」王賡武寫道......（節錄）

《家園何處是》；作者： 王賡武；譯者： 林紋沛；《心安即是家》；作者： 王賡武、林娉婷 ；譯者： 夏沛然；出版：香港中文大學出版社 ；出版日期：2020年9月和10月

蕭偉基 馬來西亞華人，曾在台灣深造，並在香港媒體工作逾二十年，現居吉隆坡。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《和 華人移民史泰斗王賡武現身說法》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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