3月中旬,英國首相約翰遜正式公布脫歐後首份重新審視國防、安全及外交的政策文件 ——《競爭時代的全球英國:安全、防務、發展和外交政策綜合評估報告》(Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy,下稱《綜合評估》)。自去年7月英國決定棄用華為5G技術以來,中國媒體和智庫學者便一直關注政策漸向印度太平洋地區(Indo-Pacific region,下稱「印太」)傾斜的英國會否與美國聯盟,在印太圍堵中國。

去年3月,英國智庫「皇家國防安全聯合軍種研究所」(Royal United Services Institute, RUSI)提出,約翰遜政府需要重新檢視英國在亞太區的優先考慮(見Veerle Nouwens著《Re-Examining the UK's Priorities in the Asia-Pacific Region》,刊2020年3月17日)。因為脫歐的原因,英國失去了與東盟對話夥伴(Dialogue Partnership)的地位;與此同時,英國正與多國進行經貿談判和自由貿易協議磋商;此外,因為自由主義價值觀如人權、民主和以規則為基礎的國際秩序是英美聯盟和歐盟的產品,英國發現很難獨自推廣自由主義價值。如此種種,令英國尋找自身在亞太地區的角色時變得極為複雜。RUSI建議英國政府從以下七個方面去探討未來亞太政策。

有英國智庫認為,英國可與印太國家建立安全合作,強化現存的《五國防務協議》。

首先,中國對英國的重要性毋庸置疑,但倫敦缺乏「一貫性策略」(coherent strategy)。英國應與中國尋求在「第三者國家」(third country)中緩減全球挑戰。

第二,英國的亞太政策不能以中國為中心。新冠肺炎大流行突顯了英國有需要分散在區內的供應鏈和經濟活動。

第三,基於歷史原因和有限資源,英國應聚焦東南亞、非洲東岸和印度洋,而「英聯邦」(British Commonwealth)國家(如新加坡和馬來西亞)則為主要合作夥伴。

第四,以英聯邦為基礎,英國須推動區域策略,促使「海洋英聯邦」(Maritime Commonwealth)成為「英國的印度太平洋」(UK's Indo-Pacific)。

第五,英國應在派遣軍隊與安全合作之間取得平衡。

第六,英國應與印度洋和東南亞的夥伴加強合作和協調,以最大化其影響力和避免重複投入資源。

最後,英國須加強與區內國家的戰略溝通,讓大家清楚明白英國的國家安全需要所在。

