撰文： 黃伯農 最後更新日期： 2021-04-16 15:03

3月中旬，英國首相約翰遜正式公布脫歐後首份重新審視國防、安全及外交的政策文件 ——《競爭時代的全球英國：安全、防務、發展和外交政策綜合評估報告》（Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy，下稱《綜合評估》）。自去年7月英國決定棄用華為5G技術以來，中國媒體和智庫學者便一直關注政策漸向印度太平洋地區（Indo-Pacific region，下稱「印太」）傾斜的英國會否與美國聯盟，在印太圍堵中國。

去年3月，英國智庫「皇家國防安全聯合軍種研究所」（Royal United Services Institute， RUSI）提出，約翰遜政府需要重新檢視英國在亞太區的優先考慮（見Veerle Nouwens著《Re-Examining the UK's Priorities in the Asia-Pacific Region》，刊2020年3月17日）。因為脫歐的原因，英國失去了與東盟對話夥伴（Dialogue Partnership）的地位；與此同時，英國正與多國進行經貿談判和自由貿易協議磋商；此外，因為自由主義價值觀如人權、民主和以規則為基礎的國際秩序是英美聯盟和歐盟的產品，英國發現很難獨自推廣自由主義價值。如此種種，令英國尋找自身在亞太地區的角色時變得極為複雜。RUSI建議英國政府從以下七個方面去探討未來亞太政策。

有英國智庫認為，英國可與印太國家建立安全合作，強化現存的《五國防務協議》。

首先，中國對英國的重要性毋庸置疑，但倫敦缺乏「一貫性策略」（coherent strategy）。英國應與中國尋求在「第三者國家」（third country）中緩減全球挑戰。

第二，英國的亞太政策不能以中國為中心。新冠肺炎大流行突顯了英國有需要分散在區內的供應鏈和經濟活動。

第三，基於歷史原因和有限資源，英國應聚焦東南亞、非洲東岸和印度洋，而「英聯邦」（British Commonwealth）國家（如新加坡和馬來西亞）則為主要合作夥伴。

第四，以英聯邦為基礎，英國須推動區域策略，促使「海洋英聯邦」（Maritime Commonwealth）成為「英國的印度太平洋」（UK's Indo-Pacific）。

第五，英國應在派遣軍隊與安全合作之間取得平衡。

第六，英國應與印度洋和東南亞的夥伴加強合作和協調，以最大化其影響力和避免重複投入資源。

最後，英國須加強與區內國家的戰略溝通，讓大家清楚明白英國的國家安全需要所在。

（節錄）

繼續閱讀：英國印太戰略｜平衡經貿利益與全球安全 約翰遜的地緣政治考量

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《在經貿利益與全球安全間作平衡 剖析英國「向印太傾斜」的戰略意圖》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

260期《香港01》周報精選內容：

透視國家雙循環戰略 直面香港的危與機

再陷疫苗戰場 港版「疫苗護照」如何落地？

全球學子厭倦上Zoom？ 教育科技迎黃金時代

後疫情時代： 構建中的虛擬綠洲可維持多久？