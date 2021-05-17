撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-05-17 20:12

上周三（5月12日），因黑客攻擊而停頓近六日的美國最大燃油管道科洛尼爾管道（Colonial Pipeline）終於重新開始運作。不過，由於燃油輸送速度每日僅約160公里，難以快速穿越這條長近8,850公里、從德州起沿東岸各州北上至新澤西州的油管，有分析就指，要恢復正常供應，需時還要大概兩周。

科洛尼爾每日運送約250萬桶燃油，佔美國東岸供應約45%。當油管停擺，「以車為命」的美國民眾不顧政府多番勸告，紛紛「囤油自保」，導致汽油價格升至2014年以來高位。加油站在幾個小時之內就售出平常要數日才能賣出的油量。這造成了囤油與搶油之間的惡性循環，進一步加劇短缺。

「以車為命」的美國民眾不顧政府多番勸告，紛紛「囤油自保」，導致汽油價格升至2014年以來高位。（資料圖片）

根據燃油數據公司GasBuddy上周四（5月13日）的數字，油管沿線多個州份成為缺油重災區，當中北卡羅來納州和華盛頓特區有多達七成加油站供應斷絕，佐治亞、田納西、南卡羅來納、維珍尼亞四州亦有一半加油站斷油，連不在油管路線上的佛羅里達州斷供率也近三成。拜登當局為此對17個州宣布緊急狀態，暫停部份燃油運輸及環保管制，又為禁止外國船隻進行國內口岸運輸的法令提供豁免，以求增加供應，並成立了跨部門應變小組應對。沿線多州州長亦各自宣布了緊急狀態。

DarkSide是一個「勒索軟件服務平台」，負責開發及更新勒索軟件供其「客戶」使用。其實，勒索軟件近年已崛起成為「朝陽行業」，且收入驚人。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《淡化文革錯誤不恰當 以史為鑒方能真正走出陰影》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

265期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】「少干預」人口政策 「少子化」後患無窮

政府購入奧運轉播權 推廣體育不能單靠電視

以色列衝突管理失敗告終 不解決以巴矛盾 和平只是表象

治港新勢力蓄勢待發

從鐵路到「蠻驢」 中國物流大爆發

「終審法院」續封特朗普帳戶 網上言論該由Facebook仲裁？