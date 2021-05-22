撰文： 陳糸 最後更新日期： 2021-05-22 13:30

美國政壇近十來年有不少突破。賀錦麗是首位帶非裔及亞裔血統的女性副總統；奧巴馬是首位黑人總統；希拉里是首位女性總統參選人；克魯茲（Ted Cruz）是首位成功在共和黨總統初選中拿下一州的拉丁裔參選人；現任美國運輸部部長布提加吉（Pete Buttigieg）是首位同性戀政府內閣成員，此前也有穆斯林背景的政客被選入國會……然而，有種身份在美國政壇長期缺席，就是無神論者。

美國選民普遍排斥無神論者。2016年民主黨初選期間，桑德斯（Bernie Sanders）的無神論立場便遭對手希拉里（Hillary Clinton）的支持者公開質疑。（新華社）

英國牛津大學退休教授理查德．道金斯（Richard Dawkins）在學界享負盛名，2001年躋身英國皇家學會院士；2007年獲《時代雜誌》（Time）推許為世界百大最具影響力人物；2013年入選英國雜誌《展望》（Prospect）世界十大思想家，位列第一。道金斯是演化生物學家，使其家傳戶曉的不是他的學術研究，而是他掀起的「新無神論運動」（New Atheism Movement），但無神論者的稱謂不夠準確，不如「反神者」貼切。

道金斯反神，矛頭直指基督、伊斯蘭和猶太三教。道金斯創立的基金會一直致力推廣科普教育，駁斥宗教不遺餘力。年逾古稀的道金斯戰意未減，近著《Outgrowing God》中譯本剛推出，取名《道金斯科學入門》，雖曰「入門」，但內裏批駁嚴厲，經此一批，上帝幾無立足之地。

2009年，道金斯（右）和英國《衛報》記者合影。兩人背後的巴士車身上印有無神論標語。（路透社）

《聖經》之說高度成疑？

何以道金斯認為上帝之說不成立？因為《聖經》所載的都不足信，不僅在正史上無法印證，其內容也自相矛盾。按《出埃及記》，以色列人曾囚於埃及，歷四百三十年，後由摩西帶領出走，期間可有留下任何歷史殘牘或考古遺蹟？沒有，迄今無任何證據顯示以色列人曾囚於埃及，十災分海之事更加難以置信，《聖經》之說高度成疑。

另外，翻開《聖經》舊約，通篇都是遵照神旨的戰爭和殺戮，當中不少征戰按今日標準來看是種族屠殺。《聖經》載有亞伯拉罕和約伯的故事，情節怵目驚心。很難相信善良的上帝會命令亞伯拉罕殺子獻祭；也很難想像全知主宰會要約伯十子全死來表明忠貞。不知道怎樣的道德文化會容許這種事情。即使上帝存在，恐怕難言至善。

道金斯的利器是演化論，用以戳破上帝造物的迷思。演化論說：物種會演變，變得很慢，每次變化很小，變化會累積，由簡而繁，演變不良會導致滅絕，這是對創造論的正面挑戰。上帝按自己形象造男造女，毋須演化，萬物從受造日起就以完成品的模樣面世，沒有原始雛形，沒有過渡物種，從前如是，今日如是。但考古證據不是這樣，人的祖先是猿，更遠一點是魚，物種複雜的結構是極長時間累積演變的結果。

道金斯的利器是演化論，用以戳破上帝造物的迷思。圖為2014年道金斯在澳洲接受訪問。（Getty Images）

新無神論再次風行

《聖經》一不基於史實；二不符合科學；三不導人向善，既如此，何苦死抱《聖經》不放？對道金斯而言，耶穌行神蹟如施法術，普羅大眾信仰耶穌，其實和信仰孫悟空分別不大。道金斯呼籲要勇敢面對科學真相，目前縱有科學未解的部份，但科學終能填補空白。道金斯忠告有神論者：別妄圖用上帝填塞未知，切勿和科學作對。

道金斯的言論惹起激辯，持正反立場的專書已經汗牛充棟。且不論箇中曲直，我想到的是別的問題。新無神論興起於本世紀初，在英美影響廣泛，道金斯的著作屢成暢銷書。然而，新無神論的主張其實一點也不新，甚至是陳腔老調。何以這十多年間道金斯這種書會忽然風行？或換一種問法：為什麼人類仍然不相信科學？

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《宗教與無神論對決 人類何解不相信科學》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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