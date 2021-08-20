本屆東京奧運其中一個焦點，相信是在里約奧運奪得四金一銅的美國女子體操名將拜爾斯（Simone Biles）因「心理健康」問題退賽。拜爾斯退賽的決定獲得隊友以及多國選手的支持，亦有不少運動員受此鼓勵，公開訴說自身正在面對的心理健康問題。



近期大眾關注運動員心理問題，原因之一正是拜爾斯在奧運這個全球矚目的場合發聲，就如美國奧委會心理健康服務總監Jessica Bartley指出：「確實是絕佳機會展開相關討論。」本屆奧運女子自由泳200米及100米銀牌得主何詩蓓賽後表示，「比賽80%是心態」，羽毛球男單代表伍家朗球衣風波發酵，令香港人對運動員的心理有所討論。

盧綽蘅（左）認為，香港社會及運動員對於運動心理學的態度，仍然相對落後。（盧綽蘅提供圖片）

到底運動員表現失準可如何解釋？為什麼這個長久存在的情況突然在近期才受到關注？新冠肺炎疫情下的獨特奧運環境，對一眾健兒有何影響？在知名運動員掀頭表態下，社會對運動員的期望會否從此再不一樣？《香港01》電子周報請來香港運動及表現心理學顧問公司Inner Edge運動心理學家盧綽蘅為大家解惑......

詳細內容請閱讀第278期《香港01》電子周報（2021年8月16日）《體操名將東奧退賽背後：運動心理科學待發展》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。