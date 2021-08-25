未來辦公｜VR會議應用程式橫空出世　元宇宙能拯救Facebook？

上周四（8月19日），社交媒體龍頭Facebook發布虛擬實境（VR）遠程協作辦公平台Horizon Workrooms，向人們展現視像會議之外的另一種可能。



Workrooms是一個虛擬會議空間，用家可通過VR設備進入，用自己的虛擬化身與其他人的虛擬化身進行交流、開會、處理文件，或是使用虛擬白板集思廣益，也可以與同事共享屏幕等。同時，虛擬會議空間也可以根據用戶需求進行自主設計，既可以是圓桌討論，也可以是階梯式的辦公桌。此外，Workrooms還加入了空間音效功能，讓用戶有更真實的交談體驗和空間感。

在這種體驗中，你可以真正感受到其他人的存在。相較於手機或電腦構建的社交場景，它提供更豐富的互動方式。 Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）

Facebook近幾年投入大量資源在VR和擴增實境（AR）的收購和研發上。Workrooms這項應用的出現，正是其2014年收購的設備商Oculus的主打產品。Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，這項會議功能已經在Facebook內部測試了六個月，目前可在Oculus 2和PC端使用（Windows 10和Mac）。

與此同時，Facebook也在加速向「元宇宙」公司轉型。所謂元宇宙，朱克伯格在上月底接受訪問時解釋，「你可以將元宇宙視為一個具體化的互聯網，你不但能夠查看內容，還可以置身其中。而且你會感覺到跟其他人在一起，能夠擁有有別於在平面應用程式或網頁上的體驗。」換言之，Workrooms已經非常接近元宇宙的雛形，對Facebook的轉型意義重大。

朱克伯格稱，如果做得好的話，Facebook在五年或七年後會成為一家元宇宙公司。到底Facebook在盤算什麼？元宇宙是否真的如這些科技巨頭所想象，代表了互聯網的未來，並將顛覆人類生活？而要實現真正的元宇宙，還有哪些技術難關需要破解？

詳細分析請閱讀第277期《香港01》電子周報《五年內轉型「元宇宙」公司 Facebook在盤算什麼》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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