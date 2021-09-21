恒大事件揭示內地房產業泡沫破滅 為香港樓市帶來什麼啟示？

內地房地產企業股價周一（9月20日）繼續下滑，恆生中國內地地產指數周一前市暴跌逾6.0%，今年迄今累計跌幅達33%。中國恆大股價大跌17%，至2.11港元，其他內房股亦繼續大跌。

內地房地產指數一周跌幅超過10.25%。僅上周四（9月16日）當天，整個指數跌幅就超過5%。整個內房股指數的167隻成份股中，105隻下跌，跌幅超過5%的股票達到31隻。恒大事件引發整個地產板塊暴跌，突顯了以恒大為代表的行業整體性問題——過去房地產企業利用高槓桿資金囤地野蠻擴張，現在正在付出慘痛的代價。



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恒大的大廈將傾給行業敲響警鐘，房地產行業必須清醒地意識到，依靠高槓桿博取高收益的時代已經一去不復返。如今，恒大已有理財產品爆煲，多地出現維權現象，為何還不見國家出手？從恒大的財務數據、總體債務情況來看，恒大是被整慣的典型。

房地產行業必須清醒地意識到，依靠高槓桿博取高收益的時代已經一去不復返。（中新社）

外界可以看到中共在處理恒大事件上毫不手軟，且內地實行「房住不炒」後樓價大跌，房地產行業依靠高槓桿博取高收益的時代已經一去不復返。這亦令人不禁聯想樓價貴到不可思議的香港……

詳細分析請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《恒大巨額債務敲響行業警鐘 房企應盡早放棄幻想》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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