中國官方以「軟着陸」理念處理恒大危機

最近，恒大集團債務危機爆發。該集團是全世界負債最多的房產開發商，截至今年6月30日，其負債為1.97萬億元人民幣，接近2020年中國GDP的2%。但中國官方卻顯得相對淡定，表態稱目前要繼續觀察形勢，暫時還不準備出手相救。



其實，中國政府要做的和會做的，就是以「軟着陸」的理念和手法，讓恒大危機造成的可能系統性風險降至最低，從而讓內地房地產業和經濟發展都更加健康。

中國官方陸續提出「綠水青山就是金山銀山」、「共同富裕」等口號，都是為了經濟能夠「軟着陸」。面對恒大危機，也將秉持同樣理念。（視覺中國）

首先，恒大危機不是中國的「雷曼時刻」（Lehman Moment），故此官方相對淡定。

其次，官方的「救恒大」會有更加深遠的考慮：其一，官方救恒大，不是救許家印，而是救房地產這個產業。官方早就想戒掉經濟對房地產的依賴，希望看到的是房地產業平穩、可持續和健康發展，能夠為更加公平的社會助力；其二，中共二十大明年召開，官方救恒大也有管控市場、降低金融動盪與社會動盪的考慮。如果恒大賤賣資產還債，就會破壞市場價格，可能成為推倒其他同樣負債累累房企的第一張多米諾骨牌，並引發一連串的金融、社會乃至政治風險……

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《恒大危機啟示：軟着陸是中共治理經濟的法寶》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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