《無窮之路》陸港同熱播廣受歡迎 陳貝兒是最大功臣？

TVB新製作的紀錄片《無窮之路》，跨越內地六個省中十四個曾深度貧困落後的地區，見證他們成功脫貧後的生活。節目一經播出，在內地引起極大回響，在豆瓣更獲得極高評分9.5，在香港播出後亦有不俗口碑。同類型紀錄片其實不在少數，為何《無窮之路》可以如此成功？



《無窮之路》能夠引起觀眾共鳴與極深的感受，原因有二：首先，主持人陳貝兒親和力十足，其用心不做作的風格，她與受訪者交流時，彷如普通香港市民而非節目主持，讓觀眾代入感極強；此外節目從民眾的普通生活入手，並未有濃厚的宣傳色彩，反而以脫貧民衆流露出的淳樸情感更易觸動觀眾心靈。

內地「精準扶貧」中有一個要求就是到村到戶，因戶施策。（資料圖片）

隨了探討節目為何如此成功之外，內地扶貧之路亦非常值得香港政府借鑑。過去總有論調指出，香港面對的是「相對貧窮」而內地的問題主要是「絕對貧窮」，性質不同，自然難以等量齊觀。問題在於，從回歸直到今天，針對此種相對貧困的成因、表現、構成，本土學者早已做出了相當成熟的研究同時亦給出了諸多因應之策，但弔詭的是近四分之一個世紀過去了，香港民生問題却爲何「青山依舊」，甚至每每呈「野火燒不盡春風吹又生」之勢？

詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《從《無窮之路》的成功看香港「扶貧」之未來》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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