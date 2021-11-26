對話王緝憲｜北部都會區規劃時需避免再造「悲情城市」

《施政報告》提出要構建佔地300平方公里的北部都會區，供250萬人生活居住，引起城中熱話。政府拋出一個如此龐大的發展大計，過程料歷時十幾二十年，當中有不少概念和細節都尚待釐清。



新界北的發展嚴重滯後，大片土地和大批居民被長期忽視。（何柏佳攝）

大灣區香港中心研究總監王緝憲接受《香港》01專訪時指出，《北部都會區發展策略》（下稱《北區策略》）是香港很少見的規劃書，政府態度進取、積極，意味原本備受忽視的新界北將成為未來主要的發展方向。不過，他提醒政府在規劃北部都會區時要汲取過往教訓，避免再出現「悲情城市」。

王緝憲憶述，上世紀六十年代前後，殖民地政府開始在新界規劃發展新市鎮，包括沙田、荃灣、大埔，以及天水圍、元朗和屯門等，「希望就業和居住都可以北移。」當時新界西北附近有很多工廠，發展「屯元天」正是為了承載藍領家庭，「職住平衡、減少通勤等想法，都是想在三個新市鎮實現的。」後面的故事卻已人盡皆知，「屯元天」遠離市區被孤立，再加上「內地改革開放，深圳建起特區，很多工廠、企業就跑到廣東去了，香港失去了製造業，這個地方的人不得不回到九龍和港島找工作，通勤時間又被拉長了。」

「整個規劃算是徹底落空，新界北部也沒有得到真正的發展。」王緝憲慨嘆。這些地區的居民長期被迫忍受「職住分離」、通勤時間長和社區設施不足等問題。尤其是天水圍，由於當區公屋戶較集中，衍生出區內高貧窮率、高綜援率，產業缺失疊加交通基建落後，更一度被冠上「悲情城市」之名。

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「悲情城市」作為新界北發展滯後的縮影，所揭示出城市規劃的深層次問題，顯然需要被檢視和反思。在北部都會區的建設中，不能再造「悲情城市」，要為香港市民的生活及香港經濟的未來帶來新的可能性。城市規劃需考慮全面、系統，無論是日常生活所需的交通基建，提供就業崗位的產業，還是與鄰近城市乃至區域的合作，都是新界北搖身一變為北部都會區時需深化規劃的方向。

詳細內容請閱讀第292期《香港01》電子周報（2021年11月22日）《北部都會區：熱點下的冷思考》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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