習近平舊部打破慣例任公安部黨委書記　王小洪將接任「刀把子」？

中共政法系統上月發生人事變動，公安部黨委書記一職人選由現任公安部長趙克志換為副部長王小洪。由於公安部黨委書記與部長一般是由同一個人兼任，這項任命也為王小洪預定了公安部長之職，有望成為中國公安部標準配置的「一把手」。



王小洪1957年7月生於福建福州，現年64歲。他早年主要在福建省工作，從1979年閩侯縣公安局一名基層工作人員，到2011年副省級城市廈門市副市長兼市委政法委副書記和公安局局長，歷時三十二年。

外界注意到，王小洪在福建的履歷與中國國家主席習近平有所交集。習近平在1985至2002年間於福建工作。在習近平擔任福州市委書記的六年裏，王小洪從福州市公安局郊區分局局長逐漸升至福州市公安局副局長之職，並被安排到中共中央黨校學習。中共十八大後，王小洪2013年北上河南，2015年再進北京，2016年躋身公安部，再到五年後獲任公安部黨委書記，甚至展望可以位居中共中央政治局席次的中央政法委書記之職，比之福建三十二年歷練，顯然是進入了仕途快車道。

此次任命還將在未來一段時間產生更多的連鎖反應，作為公安部上級管理機構的中共中央政法委未來「一把手」的人選，也因之更多了一些可循迹象。上升勢頭強勁的王小洪已經被視為該職位的有力競爭者，而此番去職但資歷更深的趙克志，以及近年頗受矚目的現任中央政法委秘書長陳一新等人，也在可選範圍之內......

詳細內容請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《王小洪打破慣例任公安部黨委書記 誰來接掌下一任「刀把子」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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