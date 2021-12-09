公務員學院院長任重道遠 誰將委以重任？

上周二（11月30日），特區政府就公務員學院院長一職正式進行公開招聘，具備「十五年相關的行政／管理／專業經驗等，其中最少八年在大型機構擔任領導層職位」條件均可以申請應徵。招聘廣告除了列明工作經驗的要求，同時亦列明院長一職須「洞悉公務員的挑戰」、「充分理解國家的歷史、國家近數十年的發展，以及國家頒布的發展方向」等要求。



公務員事務局局長聶德權在有關招聘廣告刊登後，形容院長一職將是「任重道遠」，尤其是有關職位將負責訓練公務員隊伍「確保『一國兩制』準確全面落實方面更好地擔當政府的骨幹」。

首任公務員學院的院長定當在不久將來把具體的公務員改革理念先在培訓的範疇中體現出來。而他的責任亦必將如管弦樂團的指揮，需要整合公務員系統所需要的文化和思考模式，因而像樂團般建立出香港公務員團隊的施政風格。因此，成立公務員學院只是我們認清公務員體系需要改革的第一步。

特首林鄭月娥早前視察新公務員學院選址。（政府新聞處）

問題是這些「軟性的改造」並不是「忠誠、紀律和服從」等價值觀，而是需要一名院長對於香港的公共行政管理有深入的認識、了解各種政策工具並有能力釐清各工具的優先次序，甚至糅合各個公營部門的價值觀，同時指導政府公務員如何在公共利益和行政效率之間取得平衡和作必要的取捨。問題是，誰又有能力貫穿整個公共行政改革的脈絡，同時擺脫社會中暫時只着重公務員體系中有關「忠誠、紀律和服從」等價值觀傳播的聲音，可以帶領公務員團隊找到重建「香港公務員高效」印象的方法呢？

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《怎樣的公務員學院？怎樣的公務員學院院長？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第294期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

香港主流社會中的少數族裔：看不見的他者

怎樣的公務員學院？怎樣的公務員學院院長？

台海緊繃下的雙城論壇 柯文哲兩岸論述的突圍摸索

美國的台灣牌及中國的應對

Omicron牽動投資者神經 市場不必過於悲觀

乘區塊鏈熱潮而起 Web3.0在革誰的命？

解決「躺平」與「內捲」的方法是增加人生的選擇