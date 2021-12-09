適度經濟學——經濟學的中庸之道

《左右之間 兩極之上：適度經濟學思想導論》一書集中於討論「適度」這種思想哲學如何在經濟學理論中反映，當中沒有複雜的數學公式和理論模型，反而更像是在探討經濟的哲學思想。



作者先討論哲學上的「適度」，其後，在第三章開始探討古典經濟學的代表人物亞當．斯密（Adam Smith）的經濟學思想如何滲入「適中」哲學理念。作者解釋著名的「看不見的手」（一般經濟學認為是「市場」）其實就是一個將事物自然地調整至「適度」的第三者。用最簡單的供求圖來解釋的話，供應與需求重疊的交錯點（即一般經濟學所謂的「均衡價格」）其實就是「適度」的表現。

從他對「適度經濟學」的種種描述中可以清晰地感覺到這個理論在現實上就是指中國特色社會主義經濟。因此，本書其實是在為中國的經濟政策提供一個思想及理論化的框架，讓其由政策上升為一種經濟學思想。

「適度經濟學」也是一個對法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama）「歷史終結論」的反駁。隨着世界不斷變化，「適度」的定義也在不斷變化，歷史與經濟都不會存在一個最終形態，而是必須因時制宜地按實際情況而不斷調整。

《左右之間 兩極之上：適度經濟學思想導論》

作者：洪朝輝

出版社：香港城市大學出版社

出版日期：2021年7月



詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《《適度經濟學思想導論》：一本探討經濟的哲學書》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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