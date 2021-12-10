選拔政務官的制度 何時已僵化如清末科舉？

中國科舉制在歷朝歷代有着不同的改變以適應社會的發展，但是很明顯，科舉制度由於沒有進行配合科技和時代的改革，最後被淘汰了。

現代西方文明講求民主與人權，但是由於西方是資本主義掛帥，在資本主義獨大之下也污染了民主和自由，變成了說一套做一套，實質權力在資本家身上，投票只是一個政治公關工程。

這個大環境大格局，與香港有什麼關連？我們如何去理解科舉制和香港的關係，又如何理解西方白人過去殖民策略和香港的關係？



2019年香港出現動亂，政務官系統並沒有痛定思痛進行改革。（資料圖片）

現在香港的政務官選拔（政務主任制度）也有類似清朝末年科舉制度的情況，把程序變成金科玉律、絕對標準，做事情只根據程序而不是根據目標進行，非常僵化，抗拒科技、抗拒改革，抗拒面向世界、面向群眾。香港政務官制度現在的設計只是訓練他們做一個程序處理員，而不是施政，這個程序的服務對象主要又是香港的資本家和西方，並不能夠應付香港未來的需要。

最明顯的例子是，2019年香港出現動亂，政務官系統並沒有痛定思痛進行改革。最近公務員事務局宣布成立公務員學院，它的設計讓人無法相信政務官會有能力領導香港未來的改革和更新……

詳細內容請閱讀第294期《香港01》電子周報（2021年12月6日）《政務官與科舉制》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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