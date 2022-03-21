周報獨家精選｜港股坐過山車 至暗時刻已過去？

上周一（3月14日），恒指跌4.97%，重挫1022.13點。上周二（3月15日），恒指開盤就曾一度大跌近5%，其後上演V型反彈，但午後再次下挫，最終跌5.72%，重挫1116.58點。兩日累跌2138.71點，堪稱「股災」。在連續兩日狂瀉千點後，港股迎來報復性反彈。國務院金融穩定發展委員會上周三（3月16日）召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，大大穩定市場信心。

而後連續兩日，恒生指數大漲3086.15點，恒生科技指數更在16日怒漲超20%。雖上周五（3月18日）市場技術性回調，但恒指站穩在21000點之上，全周大坐過山車，累升858.61點。對比來看，1997年的亞洲金融風暴、2008年的次按危機均引發港股暴跌，而暴跌後的次日，市場均有報復性反彈。

系列報道：

股災後絕地反攻 至暗時刻已過？

外媒聽風是雨 外資惡意做空

聽其言觀其行 維護市場行勝於言

3月16日，恒生指數飆升1672.42點，漲幅9.08%，收報20087.5點。（中新社）

取消積金對沖未宜再拖 補足轉制損失亦得立法

上星期五（3月18日），立法會《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》委員會以視像形式召開了首場會議，討論這項即將落實取消強制性公積金「對沖」安排的法案。

關於取消強積金「對沖」安排的承諾，前任行政長官梁振英早在2012年競選政綱中已提出要「逐步降低強積金戶口內僱主累積供款權益用作抵銷僱員長期服務金及遣散費」，而他在2017年最後一份《施政報告》裏更直接建議將「對沖」安排逐步取消。

然而，正是在準備法案的這十年歲月裏，香港有愈來愈多僱員的強積金遭其原僱主「對沖」……

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在準備取消強制性公積金「對沖」安排法案的十年歲月，香港有愈來愈多僱員的強積金遭其原僱主「對沖」。（資料圖片）

凡是持久的必是溫和可持續的：中國需要怎樣的防疫

連日來，中國內地多地出現疫情，吉林、深圳、上海等地疫情尤其受到關注。上周一（3月14日）凌晨，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏發文《抗疫兩年以來最困難的時期，是漫長冬夜還是倒春寒》，信息量很大，對當下中國疫情形勢、新冠病毒目前的特徵、今後中國內地的防疫之路，都有客觀的分析。關於當下中國內地的局部疫情，張文宏寫道：「由於短期內出現了大量的病例，全國各地難免顯得有些慌亂，上海也不例外。上海的精準防控在這次奧密克戎（Omicron）BA.2傳播之際，由於發生突然，啟動晚，病毒快，目前仍處於與病毒的並跑階段，感到非常吃力。」

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張文宏表示，防疫政策若迅速放開，會在短時間內引起大量人群感染，即使再低的病死率也會造成醫療資源擠兌和社會生活的短暫休克。（資料圖片）

中國如何建立不同的大國外交風範？

中國近年曾多次嘗試建立一個否決西方寡頭壟斷，卻也同時大致維護現有多邊主義秩序的外交風範和思想體系。它們當然未必完全反映在事實之中——政治理論與事實本質上有落差，這並非任何一個國家獨有的現象，而是國際關係中比比皆是的事實——但若我們從較為客觀但也同時以中國為本位的角度出發，以我國所提倡的外交思想去評論及審視其針對不同國際矛盾及干戈的選擇，它們乃是相對公道的出發點，也是建構合情合理外交政策的基本前提。

全球輿論側重如何制裁俄羅斯，在短中期將增加俄羅斯對中國的依賴，也會加強普京向烏克蘭進行全面攻堅。（美聯社）

蔚來汽車李斌：看不上特斯拉的造車狂人

一等再等的蔚來汽車（NIO）終於在港交所正式掛牌，這是48歲的李斌第四家上市公司，恐怕也是掛牌過程最艱難的一家，為了順利在香港上市，蔚來選擇了完全不融資的「介紹上市」方式來掛牌。

只是，蔚來港股的掛牌時機可謂極為不利，不僅無法獲得融資，市場大環境也甚為不利，整個中概股都處於歷史上最低迷的階段。蔚來美股的股價已從一年前最高位的67美元，跌至不到20美元，市值蒸發了超過60%，這代表李斌的個人財富大幅縮水。

作為一位一直在創業路上的大佬，觀察李斌的人生起伏，跟中國商業的潮起潮落早已連為一體。（資料圖片）

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