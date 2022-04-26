日本維持超寬鬆貨幣政策　日圓匯率勢受壓

3月以來，日圓兌美元匯率已累計下跌超過10%，上周三（4月20日）更一度跌至約1比129關口，創下2002年5月以來新低。分析認為，如果日本央行繼續維持超寬鬆貨幣政策，隨着美國聯儲局加息步伐加快，日美利差進一步擴大，日圓匯率料將持續受壓，而這將加劇日本的輸入型通脹壓力，對其經濟造成負面影響。



長期以來，因為日本的低利率甚至零利率、匯率弱勢，日圓成為全球「套息交易」的首選融資貨幣。不少機構投資者以非常低的利率借入日圓，兌換成美元購買美國國債，賺取穩定的息差。

今年以來，隨着聯儲局加息預期升溫，美國國債收益率飆升，日美利差擴大，借入日圓兌換美元的交易大增，壓低了日圓匯率，這是本輪日圓貶值的最直接原因。

富國外匯策略師Brendan McKenna表示，如果日本央行繼續維持超寬鬆貨幣政策框架，「（美元兌日圓）匯率將很快去到1比135。」

3月以來，日圓兌美元匯率已累計下跌超過10%。（新華社）

日圓大幅貶值加劇日本輸入型通脹壓力。日本央行公布的數據顯示，由於進口商品價格持續飆升，日本企業物價指數已連續13個月同比上漲，今年3月企業物價指數同比升幅達9.5%。

由於此前日本長期面臨通貨緊縮壓力，加之新冠疫情不斷反復加劇內需疲軟，日本企業普遍對提價持謹慎態度，很多企業尚未將原材料價格上漲全部轉嫁到零售價格中，經營面臨巨大壓力。

進口價格上升還推動日本消費物價上漲，與石油、糧食等相關的商品價格漲幅尤其顯著。日本消費的小麥約九成依賴進口，受烏克蘭危機影響，小麥進口價格上漲超過17%。

日本央行行長黑田東彥認為，成本推動型通脹不同於央行所期待的需求擴張型通脹，不僅不能刺激消費，反而會令消費需求受到抑制，不利於日本經濟復蘇。

隨着美國聯儲局加息步伐加快，日美利差進一步擴大，日圓匯率料將持續受壓。（新華社）

日本經濟研究中心近日對36名經濟學家進行的調查結果顯示，今年第一季度日本經濟或陷入負增長。日本生命基礎研究所經濟調查部部長齋藤太郎預計，2022財年日本經濟增幅或僅為2.1%。

詳細內容請閱讀第314期《香港01》電子周報（2022年4月25日）《日圓大概率跌破130 避險貨幣為何不避險》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。